Fevereiro bateu recorde de óbitos e casos positivos de Covid-19 desde início da pandemia

Um levantamento feito pela Vigilância em Saúde revela que o mês de fevereiro bateu todos os recordes desde o início da pandemia de Covid-19 em Paranavaí. Em 28 dias foram registrados 1.277 novos casos da doença, o que representa 55,04% de todos os casos registrados de março a dezembro de 2020 (um total de 2.320). Além disso, fevereiro também teve recorde no número de óbitos de pacientes positivados para o Coronavírus e as duas piores semanas com mais casos positivos desde o início das ações de enfrentamento à doença.



Evolução no número de casos de Covid





Em fevereiro foram registrados 23 óbitos de pacientes com Covid-19 em Paranavaí, quase o dobro do mês de dezembro de 2020, quando o município tinha registrado o maior número de óbitos – 12 no total. Desde o início da pandemia, Paranavaí já registrou 70 óbitos de pacientes com Covid-19: dois no mês de abril de 2020, quatro em maio, um em junho, três em julho, três em agosto, três em setembro, dois em outubro, cinco em novembro, 12 em dezembro, 11 em janeiro de 2021, 23 em fevereiro e um neste mês de março.

As duas últimas semanas de fevereiro também foram as que tiveram mais casos confirmados desde o início da pandemia. Na semana de 10 a 16 de janeiro (até então considerado o período com maior número de pessoas positivadas), foram registrados 369 novos casos de Covid-19 em Paranavaí. Já no segundo mês deste ano, foram 230 novos casos na semana de 31 de janeiro a 6 de fevereiro; 239 novos casos na semana de 7 a 13 de fevereiro; 382 novos casos na semana de 14 a 20 de fevereiro; e 426 novos casos na semana de 21 a 27 de fevereiro.

Acumulado do ano – Considerando o acumulado do ano de 2021, os números revelam uma situação ainda mais preocupante em Paranavaí. Se somados, o número de casos positivados em janeiro e fevereiro é maior do que os registrados nos 9 meses e meio de pandemia em 2020. Em janeiro e fevereiro deste ano (59 dias), foram 2.450 casos positivos de Covid-19 na cidade, 5,60% a mais do que o número registrado de março a dezembro do ano passado (2.320 positivos no total). A média de casos positivados em 2020 foi de 244 por mês, enquanto em janeiro e fevereiro de 2021 a média registrada é de 1.225 novos casos por mês – 402,05% a mais que no ano passado.

O número de óbitos também acelerou nos primeiros dois meses deste ano. Já foram 34 mortes de pacientes com Covid-19 registradas em janeiro e fevereiro, enquanto de março a dezembro de 2020 foram 35.

“Já está mais que comprovado que os números de janeiro e fevereiro refletem o total relaxamento das pessoas, especialmente durante as festas de Natal, Ano Novo e o Carnaval. Apesar de medidas mais rígidas adotadas em todo o Estado, com o cancelamento das festas de rua, cancelamento de recessos e o Lockdown que estamos vivenciado, muita gente continua não se preocupando com o uso de máscaras e distanciamento. Estamos fazendo um verdadeiro malabarismo para evitar um colapso do nosso sistema de Saúde, lidando com o esgotamento dos profissionais de Saúde e lutando para não perder mais vidas. Mas a indiferença e o descaso de uma parcela da população está cobrando um preço muito caro de muitas famílias”, avalia a secretária de Saúde, Andréia Vilar.

A primeira coleta de exame para confirmação do novo Coronavírus em Paranavaí foi registrada no dia 15 de março. O material foi enviado para o LACEN (Laboratório Central do Estado do Paraná) e o laudo retornou no dia 23 de março com resultado positivo.

O boletim Covid divulgado nesta quinta-feira (4/3) registrava 5.176 casos confirmados, 4.536 pessoas recuperadas da doença, 278 pessoas suspeitas (aguardando resultados de exames) e 16.129 descartados, com resultados negativos.

Faixa etária dos positivados em fevereiro – A pesquisa da Vigilância em Saúde também levantou que das 1.277 pessoas positivadas em fevereiro de 2021 para o novo Coronavírus, 73,61% estão na faixa etária de 20 a 59 anos de idade, ou seja, fazem parte do grupo considerado como PEA – População Economicamente Ativa.

Um total de 515 pessoas (40,33% dos casos confirmados) estão na faixa etária de 20 a 39 anos. Em seguida aparecem as pessoas que fazem parte da faixa etária de 40 a 59 anos – 425 casos confirmados (33,28%). Os idosos a partir de 60 anos são 16,37% dos casos positivados (209 pessoas). E de 0 a 19 anos foram 128 pessoas positivadas no mês de fevereiro (10,02% do total), entre eles estão 7 bebês, com menos de 1 ano de idade.

Das 1.277 pessoas positivadas no segundo mês de 2021 para Covid-19 em Paranavaí, 709 (55,52%) são do sexo feminino e 568 (44,48%) do sexo masculino.

A maioria dos casos (49,26%) foi confirmada através de Testes Rápidos – 629 pessoas no total. Outras 567 pessoas (44,40%) tiveram seus resultados positivados através de laudos do LACEN e 81 pessoas (6,34%) foram confirmadas para Covid-19 através de exames particulares de PCR ultrassensível.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí