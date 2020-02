Equipes da Secretaria de Estado da Saúde percorrem nesta semana 18 municípios da região Noroeste realizando um trabalho minucioso de vistorias em imóveis e locais públicos para a remoção técnica de criadouros do mosquito transmissor da dengue.

O trabalho acontece numa parceria da Vigilância Ambiental da Secretaria, a 14ª Regional de Saúde de Paranavaí e secretarias municipais e abrange as cidades de Amaporã, Loanda, Planaltina do Paraná, Querência do Norte, Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Isabel do Ivaí, Diamante do Norte, Guairaçá, Itaúna do Sul, Marilena, Nova Londrina, Terra Rica, Cruzeiro do Sul, Inajá, Jardim Olinda, Paranapoema, Santo Antonio do Caiuá e São João do Caiuá.

“Estamos repetindo nestes municípios a estratégia usada com sucesso nas cidades de Nova Cantu, Quinta do Sol, na Região Centro-Oeste, e Florestópolis, no Norte do Paraná, onde conseguimos controlar a incidência da doença após a intervenção direta e técnica da secretaria na remoção de focos ”, disse o secretário da Saúde, Beto Preto.

“A primeira atividade da equipe técnica do nível central da Secretaria da Saúde ao chegar na cidade é uma reunião com agentes municipais para orientações e definição dos bairros mais infestados para a visita. Na sequência, começa a ação de campo, com varredura em busca dos pontos focais de proliferação do mosquito.

Nos locais com criadouros maiores usa-se também aplicação de larvicida ou produtos de ação residual para ajudar no controle do Aedes aegypti”, explica Ivana Belmonte, coordenadora de Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde.

A maioria das cidades programadas para a força-tarefa está em epidemia. Santa Isabel do Ivaí, por exemplo, apresenta situação crítica: com cerca de 8 mil moradores, tem 1.610 casos confirmados de dengue .

Carnaval – A Secretaria da Saúde esclarece que a única orientação em relação à dengue direcionada ao período de carnaval é para que a população mantenha a guarda e a atenção e colabore na eliminação dos criadouros. “A dengue é transmitida pela picada do mosquito”, ressalta o secretário Beto Preto.

Cerca de 90% dos criadouros da dengue são removíveis e a recomendação para quem vai viajar no feriado de carnaval e ocupará imóveis que estavam fechados é para que faça uma verificação completa nos ralos, caixas d´água, recipientes de degelo das geladeiras, calhas e outros pontos que podem ter acumulado água e formado criadouro do mosquito da dengue.

Dados – O boletim divulgado Secretaria da Saúde terça-feira (18/2) aponta 26.692 casos confirmados de dengue no Estado, com 23 óbitos. O monitoramento que teve início de 28 de julho de 2019.

Fonte: Agência Estadual de Notícias