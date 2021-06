Governo envia 307 mil vacinas e 116 mil medicamentos para as 22 Regionais; confira a divisão

O Governo do Estado realizou mais uma força-tarefa para acelerar o envio de vacinas contra a Covid-19 e medicamentos do kit de intubação para todas as 22 Regionais de Saúde na tarde desta sexta-feira (25/6). Ao todo foram encaminhadas, por via aérea e terrestre, 307.180 vacinas e 116.083 medicamentos. Somente na regional de Paranavaí são 6.087 doses de vacinas.

“Enviamos vacinas e medicamentos para todos os municípios do Paraná, viabilizando que todos possam retirar ainda nesta sexta-feira o seu quantitativo na Regional de Saúde de sua abrangência”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. "Com isso, daremos prosseguimento ao processo de enfrentamento à doença em todo o Estado".

O novo lote enviado pelo Ministério da Saúde contempla 439.340 vacinas contra a Covid-19, sendo 211.200 da CoronaVac/Butantan, 136.890 da Pfizer/BioNTech e 91.250 da Janssen, sendo que deste total 132.160 doses serão enviadas posteriormente.

Já os medicamentos são uma soma de aquisições do Consórcio Paraná Saúde (5.673), Ministério da Saúde (64.355), compra própria da Secretaria de Estado da Saúde (29.545) e doação da Klabin (16.510), que foi anunciada em reunião com o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Logística – Parte das Regionais retirou as doses por via terrestre no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), onde estão armazenadas. São elas: Paranaguá, Metropolitana, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão e Telêmaco Borba.

As demais foram enviadas por via aérea, utilizando duas aeronaves e um helicóptero da Casa Militar e um avião e um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (Bpmoa), são elas: Foz do Iguaçu, Cascavel, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Maringá, Apucarana, Londrina, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Toledo e Ivaiporã.

Apenas Curitiba recebeu a primeira parte ainda na quinta-feira (24/6). Foram 47.205 vacinas contra a Covid-19. O restante foi entregue nesta sexta.

Vacinas – Seguindo a nova metodologia de distribuição, anunciada pelo Governo nesta quinta-feira (24), as doses estão sendo enviadas de acordo com a cobertura proporcional de grupos prioritários ainda não finalizados, início da vacinação de trabalhadores do transporte e continuação da imunização da população em geral.

Medicamentos – Os mais de 136 mil medicamentos elencados no chamado “kit de intubação” incluem anestésicos, relaxantes musculares e sedativos, e serão encaminhados para hospitais do plano de atendimento Covid-19 e também para os municípios, para atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), por exemplo.

Confira a quantidade de vacinas que cada Regional de Saúde recebeu:

1ª RS – Paranaguá – 2.150 CoronaVac + 2.775 Janssen + 2.406 Pfizer = 7.331

2ª RS – Metropolitana – 29.020 CoronaVac + 32.245 Janssen + 48.276 Pfizer = 109.541

3ª RS – Ponta Grossa – 2.470 CoronaVac + 7.095 Janssen + 7.788 Pfizer = 17.353

4ª RS – Irati – 670 CoronaVac + 700 Janssen + 2.538 Pfizer = 3.908

5ª RS – Guarapuava – 3.260 CoronaVac + 3.370 Janssen + 5.184 Pfizer = 11.814

6ª RS – União da Vitória – 800 CoronaVac + 1.255 Janssen + 2.088 Pfizer = 4.143

7ª RS – Pato Branco – 2.730 CoronaVac + 1.500 Janssen + 3.204 Pfizer = 7.434

8ª RS – Francisco Beltrão – 2.540 CoronaVac + 1.790 Janssen + 4.464 Pfizer = 8.794

9ª RS – Foz do Iguaçu – 3.840 CoronaVac + 3.375 Janssen + 4.470 Pfizer = 11.685

10ª RS – Cascavel – 4.050 CoronaVac + 5.975 Janssen + 5.370 Pfizer = 15.395

11ª RS – Campo Mourão – 3.190 CoronaVac + 2.025 Janssen + 3.414 Pfizer = 8.629

12ª RS – Umuarama – 2.580 CoronaVac + 1.595 Janssen + 3.084 Pfizer = 7.259

13ª RS –Cianorte – 680 CoronaVac + 1.195 Janssen + 2.040 Pfizer = 3.915

14ª RS – Paranavaí – 1.390 CoronaVac + 1.565 Janssen + 3.132 Pfizer = 6.087

15ª RS – Maringá – 8.400 CoronaVac + 5.490 Janssen + 9.138 Pfizer = 23.028

16ª RS – Apucarana – 1.190 CoronaVac + 4.175 Janssen + 4.512 Pfizer = 9.877

17ª RS – Londrina – 4.930 CoronaVac + 6.200 Janssen + 11.892 Pfizer = 23.022

18ª RS – Cornélio Procópio – 860 CoronaVac + 1.325 Janssen + 1.986 Pfizer = 4.171

19ª RS – Jacarezinho – 810 CoronaVac + 2.310 Janssen + 3.246 Pfizer = 6.366

20ª RS – Toledo – 3.000 CoronaVac + 1.910 Janssen + 5.118 Pfizer = 10.028

21ª RS – Telêmaco Borba – 980 CoronaVac + 1.675 Janssen + 2.256 Pfizer = 4.911

22ª RS – Ivaiporã – 410 CoronaVac + 795 Janssen + 1.284 Pfizer = 2.489

Total – 307.180 vacinas

Fonte: Agência Estadual de Notícias