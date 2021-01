Homem de 67 anos é o 40º óbito confirmado de paciente com Covid-19 em Paranavaí

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou na tarde desta segunda-feira (18/1) o 40º óbito de paciente de Paranavaí com Covid-19. O paciente, um homem de 67 anos, teve óbito domiciliar.

Segundo informações da Vigilância em Saúde, o homem foi atendido inicialmente na UBS Centro na última sexta-feira, dia 15 de janeiro, apresentando falta de ar, perda de paladar, olfato e visão. No mesmo dia foi realizada a coleta de exame PCR, que foi enviado para o LACEN (Laboratório Central do Estado do Paraná). O laudo foi liberado neste domingo, dia 17 janeiro, com resultado positivo.

O paciente não chegou a ser internado na ala Covid da Santa Casa ou qualquer outra unidade de saúde e entrou em óbito nesta segunda-feira (18/1) em sua própria casa. Como comorbidade, o homem tinha hipertensão.

As 39 primeiras mortes de pacientes confirmados para Covid-19 em Paranavaí foram duas mulheres em abril; três homens e uma mulher em maio; uma mulher em junho; quatro homens em julho; duas mulheres e um homem em agosto; três homens em setembro; um homem em outubro; três homens e duas mulheres em novembro; sete homens e cinco mulheres no mês de dezembro; e três homens e uma mulher neste mês de janeiro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí