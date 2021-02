Homem de 69 anos é o 53º óbito de paciente de Paranavaí com Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou no início da manhã desta segunda-feira (17/2) o 53º óbito de paciente de Paranavaí com Covid-19. O paciente, um homem de 69 anos, foi internado duas vezes na ala Covid da Santa Casa.

Segundo informações do setor de Comunicação e Marketing da Santa Casa, o homem deu entrada pela primeira vez na ala Covid da Santa Casa no dia 2 de fevereiro, apresentando dor abdominal e falta de ar. Ele foi internado na Enfermaria, recebendo suporte com cateter de oxigênio. No mesmo dia foi a realizada a coleta de exame PCR para detecção do Covid-19. O laudo do LACEN foi liberado no dia 5 de fevereiro com resultado positivo. Com a melhora do seu estado de saúde, o paciente teve alta no dia 9 de fevereiro.

No último dia 15 (segunda-feira), o homem deu entrada novamente na ala Covid da Santa Casa, desta vez sendo internado diretamente na UTI. Ele precisou ser intubado e passou a receber suporte com respirador pulmonar. Durante o dia houve um agravamento no seu quadro geral e o paciente evoluiu a óbito às 16h30. Como comorbidades, o homem tinha hipertensão, diabetes, doença renal crônica e havia sido submetido a transplante renal.

Cabe ainda ressaltar que a Santa Casa registrou mais um óbito de paciente de Paranavaí que estava internado na ala Covid. Porém, como a coleta de exame PCR para detecção do Covid-19 foi realizada no dia 15 de fevereiro, o laudo do LACEN com o resultado ainda não foi liberado. Sendo assim, o paciente ainda é considerado suspeito para a doença e não entra para as estatísticas oficiais.

As 52 primeiras mortes de pacientes confirmados para Covid-19 em Paranavaí foram duas mulheres em abril; três homens e uma mulher em maio; uma mulher em junho; quatro homens em julho; duas mulheres e um homem em agosto; três homens em setembro; um homem em outubro; três homens e duas mulheres em novembro; sete homens e cinco mulheres no mês de dezembro; sete homens e quatro mulheres em janeiro; e quatro homens e duas mulheres em fevereiro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí