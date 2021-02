Homem de 81 anos é o 47º óbito de paciente de Paranavaí com Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou no início da tarde desta quarta-feira (3/2) o 47º óbito de paciente de Paranavaí com Covid-19. O paciente, um homem de 81 anos, estava internada na ala Covid da Santa Casa desde o dia 29 de janeiro.

Segundo informações da Vigilância em Saúde e do setor de Comunicação e Marketing da Santa Casa, o homem foi atendido na UBS Centro no dia 21 de janeiro, apresentando febre, tosse seca, dor de cabeça, fraqueza, dor no corpo, coriza e diarreia. No mesmo dia foi realizada a coleta de exame PCR para detecção de Covid-19. O laudo do LACEN foi liberado no dia 24 de janeiro, com resultado positivo.

No dia 29 de janeiro, o homem deu entrada na ala Covid da Santa Casa, sendo internado diretamente na UTI e recebendo suporte com cateter de oxigênio. Nesta terça-feira, dia 2, seu quadro de saúde foi agravado e o paciente precisou ser intubado. No início da tarde desta quarta-feira (2/2) houve piora em seu estado de saúde e o homem evoluiu a óbito. Como comorbidades, ele tinha hipertensão, hipotireoidismo, doença renal crônica e insuficiência cardíaca congestiva.

As 46 primeiras mortes de pacientes confirmados para Covid-19 em Paranavaí foram duas mulheres em abril; três homens e uma mulher em maio; uma mulher em junho; quatro homens em julho; duas mulheres e um homem em agosto; três homens em setembro; um homem em outubro; três homens e duas mulheres em novembro; sete homens e cinco mulheres no mês de dezembro; e sete homens e quatro mulheres em janeiro.

