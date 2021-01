Homem de 82 anos é o 45º óbito de paciente de Paranavaí com Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou nesta quarta-feira (27/1) o 45º óbito de paciente de Paranavaí com Covid-19. O paciente, um homem de 82 anos, estava internado no Hospital Universitário de Maringá.

Segundo informações da Vigilância em Saúde, o homem foi atendido na UBS Centro no dia 8 de janeiro, apresentando coriza, tosse e dor de garganta. Foi realizado um Teste Rápido na própria UBS, com resultado positivo.

Alguns dias depois, o homem foi levado pela família para Maringá, onde deu entrada para internamento no Hospital Universitário. Seu quadro de saúde foi agravado e na última terça-feira, dia 26 de janeiro, o paciente evoluiu a óbito. No prontuário do atendimento do paciente em Paranavaí não constam comorbidades associadas.

As 44 primeiras mortes de pacientes confirmados para Covid-19 em Paranavaí foram duas mulheres em abril; três homens e uma mulher em maio; uma mulher em junho; quatro homens em julho; duas mulheres e um homem em agosto; três homens em setembro; um homem em outubro; três homens e duas mulheres em novembro; sete homens e cinco mulheres no mês de dezembro; e seis homens e três mulheres neste mês de janeiro.

