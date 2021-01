Homem de 84 anos é o 35º óbito de paciente com Covid-19 em Paranavaí

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou no início da tarde desta terça-feira (5/1) o 35º óbito de paciente de Paranavaí com Covid-19. O paciente, um homem de 84 anos, estava internado na ala Covid da Santa Casa desde o dia 28 de dezembro.

Segundo informações do setor de Comunicação e Marketing da Santa Casa, o homem deu entrada na ala Covid no dia 28 de dezembro e foi internado na Enfermaria. No mesmo dia, foi realizado um Teste Rápido para a detecção do Covid-19, com resultado positivo. Nesta segunda-feira, dia 4, seu quadro de saúde piorou e o paciente evoluiu a óbito às 15h. No total, ele ficou 7 dias internado na ala Covid da Santa Casa. Como comorbidades, o homem tinha hipertensão e diabetes.

As 34 primeiras mortes de pacientes confirmados para Covid-19 em Paranavaí foram todas registradas em 2020: duas mulheres em abril; três homens e uma mulher em maio; uma mulher em junho; quatro homens em julho; duas mulheres e um homem em agosto; três homens em setembro; um homem em outubro; três homens e duas mulheres em novembro; cinco homens e cinco mulheres no mês de dezembro; e um homem neste mês de janeiro.

