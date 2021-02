Homem de 86 anos é o 55º óbito confirmado de paciente de Paranavaí com Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou no início da manhã desta sexta-feira (19/2) o 55º óbito de paciente de Paranavaí com Covid-19. O paciente, um homem de 86 anos, estava internado na Santa Casa desde o dia 14 de fevereiro. Ele entrou em óbito no dia 16, mas ainda era considerado suspeito para a doença por ainda não ter laudo com resultado oficial liberado.

Segundo informações da Vigilância em Saúde e do setor de Comunicação e Marketing da Santa Casa, o homem recebeu o primeiro atendimento na UPA 24 horas no dia 14 de fevereiro com grave falta de ar, precisando ser intubado ainda na unidade de saúde. Ele foi imediatamente encaminhado para a ala Covid da Santa Casa e internado diretamente na UTI, recebendo suporte de respirador pulmonar. No dia 15 foi realizada a coleta de exame PCR para detecção do Covid-19. Na madrugada do dia 16, o paciente houve um agravamento no seu quadro geral e o paciente evoluiu a óbito às 02h10. O paciente não tinha comorbidades associadas.

O laudo do LACEN foi liberado na noite desta quinta-feira, dia 18 de fevereiro, com resultado positivo. Por isso, só agora o caso entra para a estatística de óbitos de paciente de Paranavaí com Covid-19.

As 54 primeiras mortes de pacientes confirmados para Covid-19 em Paranavaí foram duas mulheres em abril; três homens e uma mulher em maio; uma mulher em junho; quatro homens em julho; duas mulheres e um homem em agosto; três homens em setembro; um homem em outubro; três homens e duas mulheres em novembro; sete homens e cinco mulheres no mês de dezembro; sete homens e quatro mulheres em janeiro; e cinco homens e três mulheres em fevereiro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí