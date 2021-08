Hospital de Campanha Morumbi atendeu 362 pacientes em cinco meses de funcionamento

A partir das 18h desta sexta-feira, dia 6 de agosto, o município encerra oficialmente todas as atividades do Hospital de Campanha Morumbi. Em cinco meses de funcionamento, 362 pacientes passaram por períodos de internamento no Hospital. Os custos de manutenção foram de aproximadamente R$ 3,5 milhões, já que o gasto médio estimado pela Secretaria Municipal de Saúde foi de R$ 700 mil por mês.

“Quando iniciamos as conversas para pactuar a abertura do Hospital de Campanha Morumbi, foi pensando em suprir uma necessidade emergencial de disponibilizar leitos para internamento dos pacientes de Paranavaí. Desde o início, nosso compromisso assumido foi de não deixar faltar atendimento nem leitos para nenhum paciente do nosso município. Foram 5 meses de trabalho intenso, envolvendo pelo menos 35 profissionais trabalhando 24 horas por dia para cuidar dos nossos pacientes. Só em oxigênio, nós utilizamos aproximadamente 100 mil litros cúbicos para dar suporte respiratório aos que precisaram. Os custos foram bastante expressivos, mas hoje podemos dizer que cada centavo valeu a pena frente ao número de vidas que pudemos ajudar a salvar”, destaca a secretária de Saúde de Paranavaí, Andréia Vilar.

A ala 1 do Hospital de Campanha começou a funcionar no dia 8 de março. No mês de maio, o nível de contaminação começou a crescer vertiginosamente e, com isso, a rede hospitalar começou a sofrer com a superlotação. A partir disso, no dia 26 de maio, foi aberta a ala 2 e o Hospital de Campanha passou a contar com 32 leitos no total. Com a diminuição no número de internamentos, no dia 13 de julho o município fechou a ala 2 da Enfermaria Covid e, com isso, o Hospital voltou a contar com 17 leitos no total.

Com a visível queda no número de casos confirmados e de pacientes necessitando de internamento, o município decidiu então por encerrar completamente as atividades do Hospital de Campanha a partir desta sexta-feira (6/8). Com isso, apenas a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e a Santa Casa continuam como unidades de referência para atendimento de pacientes com Covid-19 em Paranavaí.

“No dia 30 de julho já paramos de receber novos pacientes para internamento no Hospital de Campanha. Durante esta semana fomos trabalhando com as altas dos pacientes em condições de ir para casa, e com as transferências daqueles que ainda precisam dar continuidade ao tratamento internados. Nesta sexta-feira de manhã tínhamos apenas um paciente internado ainda no Hospital, mas que já está com alta prevista até o fim do dia. A partir daí, vamos apenas fazer a retirada dos materiais do local e encerramos as atividades. Esta é a primeira vez que podemos comemorar o fechamento de leitos hospitalares. É um alívio ver que a situação está se estabilizando. Mas, claro, continuamos insistindo que não podemos baixar a guarda. Só assim poderemos ter a tranquilidade de retomar, aos poucos e com todos os cuidados, as nossas vidas normalmente”, avalia Andréia.

Ainda segundo a secretária, caso haja uma nova forte onda pandêmica e o sistema de Saúde volte a sofrer com a necessidade de mais leitos para atender os pacientes com Covid-19, “o município está disposto a reavaliar e retomar os atendimentos, seja no Morumbi ou em outra estrutura onde possamos montar um Hospital de Campanha”, enfatiza.

