Idosos com 69 anos completos podem tomar 3ª dose da vacina contra Covid-19 a partir desta quinta-feira

A Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, e a 14ª Regional de Saúde, começa a aplicar a 3ª dose da vacina contra Covid-19 em idosos com 69 completos nesta quinta-feira, dia 7 de outubro. A aplicação das doses acontece no Centro de Eventos, das 8h às 13h.

Para receber a 3ª dose, os idosos com mais de 69 anos devem apresentar documentos pessoais e Cartão de Vacina comprovando a aplicação das duas doses anteriores. Lembrando que, para os idosos com mais de 69 anos, o intervalo para a dose de reforço deverá ser de, no mínimo, 6 meses após a imunização com a 2ª dose.

No caso de idosos com mais de 69 anos que estejam acamados, as terceiras doses serão aplicadas nos domicílios pelas equipes do ESF (Estratégia Saúde da Família).

Cronograma – Nesta quinta-feira (7/10), também continua a aplicação de 1ª, 2ª e 3ª dose da vacina para os demais grupos em andamento:

- 1ª dose: repescagem para maiores de 18 anos; adolescentes de 16 e 17 anos completos, com ou sem comorbidades; e adolescentes de 12 a 15 anos, com comorbidades;

- 2ª dose: todos os imunizantes (Astrazeneca, Coronavac e Pfizer), de acordo com o prazo indicado no Cartão de Vacina;

- 3ª dose: pessoas maiores de 18 anos com alto grau de imunossupressão (vacinados com a 2ª dose há no mínimo 28 dias).

1ª dose – Para receber a 1ª dose da vacina contra Covid-19, basta ir até o Centro de Eventos e apresentar um documento de identificação com foto, CPF, Cartão SUS e Cartão de Vacina. No caso dos adolescentes de 12 a 15 com comorbidades, é necessária ainda a apresentação de uma prescrição/declaração com indicação do médico para receber a dose, constando a comorbidade existente. A 14ª Regional de Saúde disponibilizou um modelo de Formulário para Atestado Médico autorizando a vacinação contra Covid-19, que deve ser preenchido, assinado e carimbado pelo médico responsável.

Lembrando que, a exemplo de qualquer atendimento realizado para menores de idade, para receber a dose da vacina os adolescentes devem, obrigatoriamente, estar acompanhados de um adulto responsável.

2ª dose – Para receber a 2ª dose dos três imunizantes disponíveis (Astrazeneca, Coronavac e Pfizer), é necessária a apresentação de documento de identificação com foto, CPF, Cartão SUS, Cartão de Vacina e Cartão de Gestante (para grávidas e puérperas).

Lembrando que, para a aplicação da 2ª dose, deve-se respeitar a data indicada no Cartão de Vacina.

3ª dose – Para receber a 3ª dose, as pessoas que se enquadram no grupo de alto grau de imunossupressão devem apresentar documento pessoal com foto, Cartão de Vacina com a comprovação da aplicação das duas primeiras doses, e uma Declaração Médica autorizando a vacinação, assinada e carimbada pelo médico responsável, conforme modelo disponibilizado pela 14ª Regional de Saúde.

Lembrando que, para os indivíduos com alto grau de imunossupressão, o intervalo para a dose de reforço deverá ser de, no mínimo, 28 dias após a imunização com a 2ª dose.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí