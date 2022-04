Em Paranavaí, idosos com mais de 60 anos e profissionais de Saúde começam a ser vacinados contra Influenza neste sábado

Começa oficialmente na próxima segunda-feira, dia 4 abril, a Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza. Mas, aproveitando a estrutura montada no Centro de Eventos, a Secretaria Municipal de Saúde optou por antecipar o início da vacinação em Paranavaí. Os grupos prioritários desta primeira etapa, que são os idosos a partir de 60 anos e os profissionais de saúde, já podem receber a dose contra Influenza a partir deste sábado, dia 2, no Centro de Eventos, das 8h às 13h.

Para receber a dose da vacina contra Influenza, basta apresentar o Cartão de Vacina, Cartão SUS e CPF. Segundo a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço, “para adultos, não é necessário aguardar nenhum intervalo entre a aplicação das doses da vacina contra Covid e Influenza. Por isso, se a pessoa quiser ir até o Centro de Eventos neste sábado e tomar a dose contra Covid e a dose contra Influenza juntas, não há nenhuma contraindicação”.

A partir da próxima terça-feira, dia 5 de abril, o município deve descentralizar a vacinação contra Influenza, distribuindo as doses para serem aplicadas nos postos de saúde. “Neste sábado e na segunda-feira só teremos aplicação das doses contra Influenza no Centro de Eventos. A partir de terça-feira, vamos distribuir essas doses nas salas de vacinas das UBSs e a vacinação passa a ser só nos postos de saúde. Mas, no início da semana, vamos divulgar em quais salas de vacina a população pode se imunizar contra Influenza”, explica Grazieli.

A Campanha – Ao todo, no Paraná, 4.308.575 pessoas pertencem aos grupos prioritários e deverão ser vacinadas durante a campanha. A meta é atingir pelo menos 90% deste público.

A segunda fase da campanha atenderá crianças de 6 meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, forças de segurança e salvamento e forças armadas.

Também abrangerá caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

A vacina trivalente utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é produzida pelo Instituto Butantan (SP) e todos os anos passa por atualização para que a dose seja efetiva na proteção contra as novas cepas do vírus identificadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Nesta campanha, a imunização protegerá contra os subtipos da Influenza A (H1N1 e H3N2) e um subtipo da Influenza B.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí / Com informações da AEN