Idosos com mais de 70 anos começam a receber 3ª dose da vacina contra Covid nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, dia 22 de setembro, a Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, e a 14ª Regional de Saúde, fazem a primeira ação de aplicação da 3ª dose da vacina contra Covid-19 em pessoas idosas com 70 anos ou mais. A 3ª dose da vacina aplicada será a da Pfizer, independente de a pessoa ter sido vacinada com outros imunizantes anteriormente.

Para receber a 3ª dose, basta que os idosos com mais de 70 anos se dirijam ao Centro de Eventos nesta quarta-feira (22/9), das 8h às 14h, levando documentos pessoais e Cartão de Vacina comprovando a aplicação das duas doses anteriores. Neste primeiro dia, podem receber a 3ª dose apenas os idosos com mais de 70 anos que tenham sido vacinados com a 2ª dose até o dia 20 de março.

A Secretaria de Saúde informa ainda que, no caso de idosos com mais de 70 anos que estejam acamados, as doses serão aplicadas nos domicílios pelas equipes do ESF (Estratégia Saúde da Família).

Segundo um levantamento da Vigilância em Saúde, aproximadamente 500 pessoas da faixa etária a partir de 70 anos estão aptas a receber a 3ª dose neste momento.

“O grupo das pessoas com alto grau de imunossupressão também será atendido nos próximos dias. Estamos apenas finalizando alguns detalhes sobre as formas de comprovação das doenças e em logo faremos a convocação para os munícipes que integram este grupo para receberem a 3ª dose da vacina”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço Neves.

Repescagem e 2ª dose – Nesta quarta-feira, dia 22, o município também dá continuidade à ação de repescagem da vacina contra Covid-19 para todas as pessoas com idade a partir de 18 anos completos que ainda não tomaram a 1ª dose. Além da ação de repescagem, o Centro de Eventos também continua como ponto único de aplicação de 2ª dose, agora dos três imunizantes: Astrazeneca, Coronavac e Pfizer.

Para receber a 1ª ou a 2ª dose da vacina, basta que os públicos-alvo se dirijam ao Centro de Eventos levando documento de identificação com foto, Cartão SUS, Cartão de Vacina e Cartão de Gestante (para grávidas e puérperas). Lembrando que, para a aplicação da 2ª dose, deve-se respeitar a data indicada no Cartão de Vacina.

É importante frisar que as pessoas que tomaram a vacina contra Influenza há menos de 15 dias e aquelas que foram positivadas para Covid-19 há menos de 30 dias, não poderão ser imunizadas neste momento.

