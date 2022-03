Idosos com mais de 80 anos começam a receber 4ª dose da vacina contra Covid neste sábado

Esta semana, após a publicação de uma Nota Técnica orientativa elaborada pelo Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde (SESA-PR) decidiu seguir a recomendação para aplicação da 4ª dose (reforço) da vacina contra Covid-19 em idosos acima de 80 anos no Paraná. Com isso, Paranavaí já foi autorizada a dar início a esta nova etapa e começa a vacinar os idosos com 80 anos ou mais a partir deste sábado, dia 26 de março. A vacinação acontece no Centro de Eventos, das 8h às 13h.

Para receber a 4ª dose (reforço), as pessoas maiores de 80 anos devem apresentar documentos pessoais e Cartão de Vacina comprovando a aplicação das três doses anteriores. Lembrando que o intervalo para receber a 4ª dose deverá ser de, no mínimo, 4 meses após a imunização com a 3ª dose.

Lembrando que a família que tiver idosos a partir de 80 anos que estejam acamados ou impossibilitados de ir pessoalmente tomar a vacina, devem entrar em contato com a Unidade Básica de Saúde de referência da sua região para agendar a aplicação da dose em casa.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí