Idosos de 79 anos recebem vacina contra Covid na próxima terça-feira e os de 78 anos na quarta

Na próxima semana, a Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, vai aplicar as primeiras doses da vacina contra Covid-19 nos idosos de 78 e 79 anos. Mas é preciso ficar atento aos dias e horários específicos para cada idade.

Na terça-feira, dia 23, os idosos 79 anos poderão receber a primeira dose da vacina. Já os idosos de 78 anos receberão a dose na quarta-feira, dia 24. Nos dois dias, a vacinação será realizada das 8h às 14h, em seis pontos de vacinação – nas UBSs Sumaré, Morumbi, Panorama, Coloninha, Zona Leste e Maringá.

Para receber a dose da vacina, basta que os idosos se dirijam ao ponto de vacinação mais próximo de sua casa, se possível acompanhados, levando documento de identificação com foto, CPF, Cartão SUS, Cartão de Vacina e um comprovante de residência.

“As doses são enviadas para os municípios pelo Governo do Estado, através da Regional de Saúde. Paranavaí recebeu 1.030 para vacinar os idosos da faixa etária de 75 a 79 anos. Porém, esta quantidade equivale a aproximadamente 47% das doses necessárias para imunizar a população deste grupo. Por isso, vamos começar com as duas idades maiores e, assim que recebermos uma nova remessa de doses, daremos continuidade à vacinação desta faixa etária”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

Lembrando que a família que tiver idosos a partir de 78 anos que estejam acamados ou impossibilitados de ir pessoalmente tomar a vacina, devem entrar em contato com a Unidade Básica de Saúde de referência da sua região para agendar a aplicação da dose em casa.

Confira o cronograma de aplicação das doses:

Idosos de 79 anos – 1ª dose

* 23 de março (terça-feira), das 8h às 14h

Local: UBS Sumaré, UBS Morumbi, UBS Panorama, UBS Coloninha, UBS Zona Leste e UBS Maringá

Idosos de 78 anos – 1ª dose

* 24 de março (quarta-feira), das 8h às 14h

Local: UBS Sumaré, UBS Morumbi, UBS Panorama, UBS Coloninha, UBS Zona Leste e UBS Maringá

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí