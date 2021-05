Idosos de 80 a 84 anos receberão 2ª da vacina contra Covid-19 na segunda e terça-feira

A Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, segue com a aplicação das doses da vacina contra Covid-19 em Paranavaí. Na próxima segunda e terça-feira, dias 31 de maio e 1º de junho, os idosos da faixa etária de 80 a 84 anos que estão dentro do aprazamento para receber a 2ª dose da vacina.

Na segunda-feira, dia 31, serão vacinados os idosos com 83 e 84 anos completos. Já os idosos de 80, 81 e 82 anos completos serão imunizados na terça-feira, dia 1º. As doses serão aplicadas em todas as Unidades Básicas de Saúde (exceto na UBS Sumaré), das 8h às 11h30 e das 14h às 16h. Na UBS Zona Leste, o sistema drive-thru está sendo desativado e as doses passarão a ser aplicadas dentro da sala de vacina da Unidade.

Para receber a dose da vacina, basta que os idosos se dirijam ao ponto de vacinação mais próximo de sua casa, se possível acompanhados, levando documento de identificação com foto, CPF, Cartão SUS e Cartão de Vacina.

Lembrando que a família que tiver idosos acima de 80 anos que precisem receber a 2ª dose e estejam acamados ou impossibilitados de ir pessoalmente tomar a vacina, deve entrar em contato com a Unidade Básica de Saúde de referência da sua região para agendar a aplicação da dose em casa.

Serviço

IDOSOS – 2ª DOSE

- 83 e 84 anos completos – 31 de maio (segunda-feira)

- 80, 81 e 82 anos completos – 1º de junho (terça-feira)

Locais: Todas as Unidades Básicas de Saúde (exceto UBS Sumaré)

Horários: das 8h às 11h30 e das 14h às 16h

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí