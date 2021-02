Idosos de 88 anos podem procurar UBS Zona Leste para tomar vacina contra Covid-19

A coordenação de Imunização do município de Paranavaí informa que abriu, a partir desta quinta-feira (25/2), a vacinação de idosos com 88 anos. As pessoas desta idade devem procurar exclusivamente a UBS Zona Leste, se possível acompanhados, para receber sua dose da vacina. Basta apresentar um documento de identificação com foto, CPF, Cartão SUS, Cartão de Vacina e um comprovante de residência.

“O município já aplicou as doses destinadas aos idosos acima de 90 anos e abriu a vacinação para o grupo de 89 anos. Com a baixa procura, estamos abrindo agora para a imunização dos idosos de 88 anos. Nos próximos dias, a Secretaria de Estado da Saúde deve nos enviar um novo lote de doses para que possamos começar a vacinar a nova faixa etária, de 80 a 89 anos”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

A família que tiver idosos a partir de 88 anos que estejam acamados ou impossibilitados de ir pessoalmente tomar a vacina, pode entrar em contato com a equipe da UBS Zona Leste através do telefone 3423-8773 e agendar a aplicação da dose em casa.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí