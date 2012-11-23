Idosos poderão se vacinar contra a gripe neste sábado no pátio da Prefeitura

A Secretaria Municipal de Saúde realizará neste sábado (13) uma ação de vacinação contra a gripe voltada para pessoas com 60 anos ou mais. O atendimento acontecerá das 9h às 13h, no pátio da Prefeitura de Paranavaí.

A campanha de vacinação contra a gripe teve início em 28 de março e continua disponível nas unidades de saúde do município. A ação deste sábado será mais uma oportunidade para que os idosos que ainda não receberam a dose possam se vacinar.

Segundo a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Neves Barbaço, a ação foi organizada para aumentar o número de doses aplicadas entre o público idoso. “A vacinação contra a gripe já está acontecendo nas unidades de saúde desde o início da campanha. A ação deste sábado foi pensada para facilitar o acesso dos idosos que ainda não conseguiram se vacinar e contribuir para o aumento da cobertura vacinal”, afirmou.

“Familiares podem incentivar pais, mães, avós e demais idosos a participarem da ação. Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento de identificação e, se possível, a carteira de vacinação”, acrescentou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí