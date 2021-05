Imunização contra Covid-19 de profissionais da Educação começa na sexta-feira

A Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, dá início na próxima sexta-feira, dia 14 de maio, à aplicação das primeiras doses da vacina contra Covid-19 para os profissionais da Educação que tenham entre 55 e 59 anos completos. O município recebeu 305 doses para iniciar a imunização deste grupo e, por isso, fará a vacinação de maneira escalonada por idade. Nesta sexta-feira (14/5) serão vacinados os profissionais da Educação com 59 anos completos.

As doses da vacina contra Covid-19 para os profissionais da Educação com 59 anos completos serão aplicadas das 8h às 14h na UBS Zona Leste, exclusivamente em sistema drive-thru. As doses são destinadas a professores e funcionários das escolas públicas e privadas do Ensino Básico, Ensino Médio, Ensino Profissionalizante e EJA.

Para receber a dose da vacina, basta que os profissionais da Educação desta idade se dirijam ao ponto de vacinação levando documento de identificação com foto, Cartão SUS, Cartão de Vacina e uma Declaração Nominal que comprove sua vinculação ativa com a escola.

A Secretaria de Estado da Saúde disponibilizou um modelo de Declaração Nominal que deve ser preenchida, assinada e carimbada pelo diretor da instituição de ensino, comprovante o vínculo ativo. A Declaração deve ser entregue na Unidade de Saúde no momento da vacinação.

“É muito importante lembrar que o profissional da Educação que receber a dose da vacina contra Covid-19 nesta sexta-feira, precisa, obrigatoriamente, aguardar o intervalo mínimo de 15 dias para receber a dose da vacina contra Influenza”, enfatiza a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

Serviço

Profissionais da Educação com 59 anos completos – 1ª dose

* 14 de maio (sexta-feira), das 8h às 14h

Local: UBS Zona Leste (em sistema drive-thru)

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí