Julho Amarelo: Paranavaí intensifica ações de prevenção e diagnóstico precoce das hepatites virais

Julho é o mês dedicado à conscientização, à prevenção e ao diagnóstico precoce das hepatites virais. Durante o período, a campanha Julho Amarelo mobiliza serviços de saúde em todo o país para alertar a população sobre a importância da prevenção, da testagem e do tratamento dessas doenças.

Em Paranavaí, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Sistema Integrado de Atendimento em Saúde (Sinas), intensificou as ações da campanha com atividades voltadas à informação, à prevenção e à ampliação do acesso aos testes rápidos.

Ao longo de todo o mês, profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) realizam ações educativas e reforçam a oferta de testes rápidos para hepatites virais, HIV e sífilis.

Como parte da programação do Julho Amarelo, no próximo sábado, 25 de julho, uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde estará na região central de Paranavaí oferecendo, gratuitamente, orientações e testes rápidos à população. O atendimento será das 9h às 13h.

De acordo com a enfermeira e coordenadora do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), Valeska Aparecida de Abreu, a campanha tem como objetivo conscientizar a população sobre os riscos das hepatites virais, doenças infecciosas que afetam diretamente o fígado.

“Nosso principal objetivo é incentivar a prevenção, a vacinação, a testagem e o diagnóstico precoce. Essas medidas são essenciais para evitar que a doença evolua silenciosamente e provoque complicações graves, como cirrose e câncer de fígado”, destacou.

Segundo a coordenadora, a realização periódica dos testes rápidos é uma das principais formas de identificar precocemente a doença e iniciar o tratamento no momento adequado.

“Grande parte das pessoas infectadas não sabe que tem hepatite, porque, na maioria dos casos, especialmente na fase inicial, a doença não apresenta sintomas. Por isso, o diagnóstico precoce faz toda a diferença e aumenta as chances de sucesso no tratamento”, explicou.

Além das ações nas unidades de saúde, equipes da Secretaria Municipal de Saúde também estão promovendo palestras e realizando testes rápidos em empresas do município. Os empresários interessados podem solicitar a visita das equipes entrando em contato com o Sinas pelo telefone (44) 3423-3844.

A coordenadora explica que o serviço também atende a população por demanda espontânea, além de realizar agendamentos para empresas e moradores.

“Estamos atendendo diariamente no Sinas, tanto por livre demanda quanto com horário agendado. Basta apresentar um documento com foto para realizar o atendimento ou o agendamento”, orientou.

O que são as hepatites virais?

As hepatites virais são doenças infecciosas causadas por vírus que atacam o fígado e representam um importante problema de saúde pública em todo o mundo.

Quando apresentam sintomas, os mais comuns são febre baixa, fadiga, mal-estar, náuseas, dor abdominal, perda de apetite, pele e olhos amarelados (icterícia), urina escura e fezes claras. Como esses sinais podem ser confundidos com outras doenças, a realização dos testes é fundamental para um diagnóstico preciso.

As hepatites B, C e D podem ser transmitidas pelo contato com sangue contaminado, pelo compartilhamento de seringas, agulhas, lâminas de barbear, alicates de unha e outros objetos perfurocortantes, além de relações sexuais sem preservativo. A transmissão também pode ocorrer da mãe para o bebê durante a gestação, o parto e, em algumas situações, no período perinatal.

Com informação, prevenção, vacinação e diagnóstico precoce, é possível reduzir a transmissão das hepatites virais, iniciar o tratamento no momento certo e preservar a qualidade de vida da população.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí