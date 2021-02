Mais 5 categorias de profissionais de Saúde começam a ser vacinadas nesta quinta contra Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde organizou uma nova etapa de vacinação contra Covid-19 para iniciar nesta quinta-feira, dia 18/2. Desta vez, serão imunizados os profissionais de Saúde fonoaudiólogos, fisioterapeutas, farmacêuticos, nutricionistas e odontólogos que ainda não receberam a dose da vacina. Estes profissionais devem procurar exclusivamente a UBS Ouro Branco para serem imunizados. A sala de vacina da unidade ficará aberta de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, sem intervalo para almoço.

“Os profissionais de saúde estão contemplados na primeira fase de vacinação contra o Covid-19. Mas esses profissionais foram divididos em 10 subgrupos e a imunização está sendo realizada de maneira escalonada. Na semana passada abrimos a vacinação para médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, tanto do setor público quanto do privado. Agora é a vez destas outras categorias de profissionais de Saúde. Estamos seguindo o escalonamento proposto no Plano Nacional e no Plano Estadual de Imunização. Lembrando que os funcionários dos setores administrativos ou agentes de conservação e cozinha de clínicas e hospitais ainda não entram nessa fase”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

Para receber a dose da vacina, basta que os profissionais de Saúde ativos que se enquadram em uma das categorias procurem a UBS Ouro Branco e apresentem: um documento de identificação com foto, CPF, Cartão SUS, Cartão de Vacina, Carteira Profissional da Categoria (para comprovação de atuação na área) e um comprovante de vínculo empregatício com CNPJ da empresa.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí