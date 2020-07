Mais de 3.000 pessoas já foram testadas para Covid-19 em Paranavaí

Um levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde aponta que um total de 3.026 pessoas já foram testadas para Covid-19 em Paranavaí desde o início das medidas de enfrentamento à doença. Entre os testados, 1.602 são mulheres e 1.424 homens. No total, foram realizados 3.342 testes, entre exames enviados para o LACEN (Laboratório Central do Paraná), testes rápidos gratuitos e exames particulares. A explicação para que o número de testes realizados seja maior do que o número de pessoas testadas é que alguns pacientes precisaram fazer exames mais de uma vez, e por métodos diferentes, para confirmar se estavam positivos ou negativos para o Covid-19.

Até esta terça-feira (21/7), Paranavaí tinha 415 casos confirmados de Covid-19. Segundo a secretária de Saúde do município, Andréia Vilar, “estamos testando, em média, 750 pessoas por mês. Com a chegada do inverno e a combinação de temperaturas mais baixas com o tempo seco, a procura de pessoas com sintomas de síndromes gripais ou que tiveram contato com casos positivos nos serviços de saúde da cidade aumentou consideravelmente. Mas, apesar de termos bastante casos confirmados, são casos leves da doença, que não se agravaram a ponto de precisar ocupar um leito na ala Covid da Santa Casa. Os casos não se agravam porque estamos testando as pessoas já no início dos sintomas, já entramos com a medicação adequada para o tratamento de cada caso e ainda fazemos o monitoramento (através de um Call Center exclusivo) das pessoas que têm contato direto com quem está positivado ou aguardando resultados de exames.”, frisa.

Em Paranavaí, já foram realizados 1.323 coletas de exames enviados para o LACEN, 850 testes rápidos gratuitos e 1.169 exames particulares pelos métodos PCR, Quimioluminescência, Imunocromatográfico, Ensimaimunoensaio e Antígeno. Os números foram registrados de 15 de março até 22 de julho.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí