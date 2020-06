Mais de 500 pessoas foram testadas para Covid-19 em Paranavaí nos últimos 15 dias

Um levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta terça-feira (23/6) aponta que um total de 505 pessoas foram testadas para Covid-19 em Paranavaí nos últimos 15 dias.

“No último levantamento que fizemos, tínhamos 1.030 pessoas testadas num período de 115 dias (de 15 de março a 7 de junho). Isso mostra que em duas semanas aumentou consideravelmente a procura nos serviços de saúde da cidade de pessoas com sintomas ou que tiveram contato com casos positivos. É uma conta simples: levamos 115 dias para testar pouco mais de 1.000 pessoas e, agora, em 15 dias, já testamos mais de 500”, explica a secretária de Saúde de Paranavaí, Andréia Vilar.

Até esta terça-feira (23/6), Paranavaí tinha 250 casos confirmados de Covid-19. Segundo Andréia, “somos um dos municípios com maior número de casos confirmados porque estamos testando mais. Isto nos permite fazer um acompanhamento mais real da situação de contaminação em nossa cidade. Lembrando que nosso termômetro para a tomada de decisões é a taxa de ocupação de leitos, principalmente os de UTI. Até o momento, a nossa taxa ficou sempre bem abaixo de 50%. Isso mostra que, apesar de termos bastante casos confirmados, são casos leves da doença, que não se agravaram a ponto de precisar ocupar um leito na ala Covid da Santa Casa”.

Desde o início das medidas de enfrentamento à doença, 1.535 pessoas já foram testadas para o novo Coronavírus em Paranavaí. No total, foram realizados 1.676 testes, entre exames enviados para o LACEN (Laboratório Central do Paraná), testes rápidos gratuitos e exames particulares. A explicação para que o número de testes realizados seja maior do que o número de pessoas testadas é que alguns pacientes precisaram fazer exames mais de uma vez, e por métodos diferentes, para confirmar se estavam positivos ou negativos para o Covid-19.

Em Paranavaí, já foram realizados 719 coletas de exames enviados para o LACEN, 342 testes rápidos gratuitos e 615 exames particulares pelos métodos PCR, Quimioluminescência, Imunocromatográfico, Ensimaimunoensaio, Antígeno e Anticorpos Totais. Os números foram registrados de 15 de março até 23 de junho.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí