Mais de 5 mil pessoas já foram testadas para Covid-19 em Paranavaí

Um levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde aponta que um total de 5.012 pessoas já foram testadas para Covid-19 em Paranavaí desde o início das medidas de enfrentamento à doença. Entre os testados, 52,63% são do sexo feminino (2.638) e 47,37% do sexo masculino (2.374). Os números foram registrados de 15 de março até 30 de agosto.

Um dado preocupante é com relação à idade das pessoas testadas para Covid-19 na cidade. Um total de 3.790 pessoas (75,62% dos testados) estão na faixa etária de 20 a 59 anos de idade, ou seja, fazem parte do grupo considerado como PEA – População Economicamente Ativa. Destes, 48,21% (2.416 pessoas) têm entre 20 e 39 anos; e 27,41% (1.374 pessoas) estão na faixa etária de 40 a 59 anos.

Em seguida está a faixa etária dos idosos com mais de 60 anos. Foram 620 pessoas testadas (12,37%). De 1 a 19 anos, foram 540 pessoas testadas até agora (10,77% do total). O levantamento aponta ainda que 62 bebês (1,24%), com menos de 1 ano de idade, também foram testados.

No total, foram realizados 5.627 coletas de exames por diferentes métodos em Paranavaí. A explicação para que o número de testes realizados seja maior do que o número de pessoas testadas é que alguns pacientes precisaram fazer exames mais de uma vez, e por métodos diferentes, para confirmar se estavam positivos ou negativos para o Covid-19. Do total de coletas, 2.457 (43,67%) foram de exames enviados para o LACEN, 1.318 (23,42%) Testes Rápidos gratuitos e 1.852 (32,91%) exames particulares pelos métodos PCR, Quimioluminescência, Imunocromatográfico, Ensimaimunoensaio e Antígeno.

Até o último sábado, dia 29, Paranavaí tinha 620 casos confirmados de Covid-19. Deste total, 564 pessoas já estão recuperadas. Elas foram positivadas, mas já passaram dos 14 dias de início dos sintomas e estão fora do período de transmissão da doença. Considerando os 13 óbitos registrados na cidade desde o início da pandemia, a cidade tinha, até este sábado, 43 pessoas positivadas e com o vírus ativo, 68 pessoas suspeitas (testadas e aguardando resultados de exames) e 4.792 exames com resultado negativo para Covid-19.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí