O ano de 2020 está apenas no início e mais de 730 pessoas já foram diagnosticadas com suspeita de dengue nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas e na Casa da Dengue montada na UBS Central. “Em todo o mês de dezembro de 2019, foram realizados 856 diagnósticos de suspeita de dengue nos postos de saúde e na UPA e mais 672 na Casa da Dengue – um total de 1.528 pessoas com suspeita da doença. Agora em janeiro, apenas nos oito primeiro dias do ano, já são 734 diagnósticos (338 nos postos de saúde e na UPA e outros 396 na Casa da Dengue). É quase metade dos casos diagnosticados em todo o mês de dezembro. Estamos muito preocupados com a quantidade de pessoas procurando por atendimento com sintomas de dengue”, destaca a coordenadora da Vigilância em Saúde de Paranavaí, Keila Stelato.

Os números são realmente assustadores. Até o dia 25 de dezembro de 2019, mais de 3.500 pessoas foram notificadas com suspeita de dengue na cidade e o número de casos positivos já era próximo de 1.300. O número de notificações já era 445% maior do que em 2018, quando foram notificados 642 casos suspeitos na cidade. Além disso, no período de 27 de dezembro de 2019 até 6 de janeiro de 2020, todas as Unidades Básicas de Saúde do município ficaram fechadas em período de recesso. Todo o atendimento de casos de dengue se concentrou na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas, que é uma unidade de atendimento para casos específicos de urgência de emergência. Neste período, foram realizados 3.339 atendimentos. Destes, 390 pacientes foram diagnosticados com CID (Classificação Internacional de Doenças) de dengue.

“A população precisa ter em mente que em 2019 nós estramos em epidemia no final do mês de maio. Depois, tivemos um período de dormência da proliferação do mosquito por conta das baixas temperaturas do inverno. Mas agora, estamos enfrentando um verão muito quente e com muitas chuvas. Se a comunidade não colaborar, verificando os quintais e eliminando os recipientes que possam acumular água parada, agora em 2020 vamos ter uma epidemia muito mais cedo. Dengue não é brincadeira; não é algo que dá pra cuidar uma semana e depois deixar de lado. Não tivemos nenhum caso de óbito no ano passado, mas a dengue pode matar, e não queremos repetir aquela situação crítica que tivemos na última epidemia em Paranavaí”, reforçou Keila.

Adote essa ideia – O ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti, do ovo até a fase adulta, leva de 7 a 10 dias. Mas se a verificação e eliminação dos criadouros forem realizadas uma vez por semana, é possível interromper o ciclo. Por isso, adote essa ideia: pelo menos uma vez por semana, dedique 10 minutos contra o mosquito fazendo a verificação e eliminação de possíveis larvas. Mantenha as caixas d’água, toneis, galões, poços e barris vedados; limpe as calhas; mantenhas os pneus sem água e locais cobertos; limpe sempre os ralos e os bloqueie com telas; mantenha as bandejas de ar-condicionado e de geladeiras sempre limpas e sem água; encha os pratos de vasos de planta com areia até a borda; evite o acúmulo de água em bromélias e outras plantas; certifique-se de que os vasos sanitários sem uso fiquem sempre fechados; deixe sempre os baldes virados com a boca para baixo; mantenhas lonas de cobertura bem esticadas para não formar poças; e faça sempre o tratamento correto de piscinas e fontes de água.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí