Mais de 78% da população adulta de Paranavaí já recebeu a primeira dose da vacina contra Covid

O Vacinômetro de Paranavaí mostra que até esta quinta-feira (19/8), 80.011 doses de vacina contra o Coronavírus já foram aplicadas na cidade nas duas fases da Campanha de Imunização.

Deste total, 55.800 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose e 24.211 pessoas já estão com o esquema vacinal completo, sendo 21.671 imunizadas com as segundas doses e 2.540 com doses únicas.

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Paranavaí tem uma população total de 91.514 pessoas. Destas, 71.396 pessoas são aptas a receber as doses da vacina contra Covid, por terem mais de 18 anos.

Com base neste levantamento, Paranavaí tem hoje 78,15% da população apta vacinada com a 1ª dose e 33,91% da população apta com o esquema vacinal completo (vacinados com a 2ª dose ou dose única).

