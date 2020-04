Mais sete pessoas são confirmadas para Covid-19 em Paranavaí

Paranavaí tem mais sete casos confirmados de Covid-19, quatro através de laudos do LACEN (Laboratório Central do Paraná) e outros três por Testes Rápidos. Os resultados dos exames foram recebidos pela Secretaria Municipal de Saúde nesta terça-feira (28/4). Agora, Paranavaí já soma 35 casos confirmados, 21 por exames do LACEN e outros 14 por Testes Rápidos.



Laudos do LACEN – Os pacientes confirmados através dos laudos do LACEN são uma mulher de 59 anos e três homens de 38, 44 e 51 anos.

A mulher de 59 anos foi atendida na Santa Casa no dia 23 de abril apresentando febre e tosse. Ela relatou que passou alguns dias como acompanhante de uma pessoa da família em um hospital da região. Ela chegou a ser internada na Enfermaria do setor exclusivo para tratamento de casos suspeitos de Covid-19 da Santa Casa, mas teve alta e está cumprindo isolamento domiciliar.

O homem de 38 anos foi atendido no Hospital Unimed no dia 23 de abril com sintomas gripais e dor de cabeça. Ele é profissional de saúde e tem contato direto com pacientes suspeitos e confirmados para Covid-19. Hoje, ele está sob monitoramento médico cumprindo isolamento domiciliar.

O homem de 44 anos foi atendido inicialmente no Hospital Unimed no dia 23 de abril apresentando dores no corpo, falta de ar, perda de paladar e olfato. Depois dos exames iniciais ele foi encaminhado no mesmo dia para internamento na Enfermaria do setor exclusivo para tratamento de casos suspeitos de Covid-19 da Santa Casa. Nesta segunda-feira (27/4) houve uma piora em seu quadro geral de saúde ele foi transferido para um leito de UTI.

O homem de 51 anos foi atendido na Santa Casa no dia 24 de abril relatando sintomas como tosse, falta de ar e dor no corpo há mais de 10 dias. Ele também chegou a ser internado na Enfermaria do setor exclusivo para tratamento de casos suspeitos de Covid-19 da Santa Casa, mas teve alta e está cumprindo isolamento domiciliar.

Testes Rápidos – Os três pacientes confirmados através de Testes Rápidos são uma mulher de 36 anos e dois homens de 25 e 40 anos. Todos eles receberam atendimento na UPA 24 horas no último domingo, dia 26 de abril.

A mulher de 36 anos relatou estar com sintomas de tosse e febre leve desde o dia 16 de abril. Já o rapaz de 25 anos disse apresentava tosse e desconforto respiratório desde o dia 20 de abril. Por fim, o homem de 40 anos teve queixas de tosse, dores no corpo e fraqueza desde o dia 18 de abril. Ele também informou que sofre de bronquite.

Os três pacientes confirmados através de Testes Rápidos são trabalhadores da mesma indústria onde outras 13 pessoas de Paranavaí já foram confirmadas para Covid-19 nas últimas semanas.

A Vigilância em Saúde informou que vai manter o monitoramento dos comunicantes (pessoas que tiveram contato direto) dos sete pacientes confirmados.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí