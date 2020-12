Médicos participam de treinamento sobre Covid-19 em Paranavaí

Os médicos que fazem o atendimento dos pacientes com sintomas suspeitos de Covid-19 na UBS Centro, UPA 24 horas e Call Center do Covid, participaram esta semana de um treinamento para atualização e integração das ações e tratamento dos sintomas da doença. O treinamento foi realizado na Santa Casa e coordenado pelos médicos Bruno Leal (UTI) e Gislaine Erédia (infectologista).

“Nós sabemos que não existe ainda um tratamento específico e comprovado para o Covid-19. O que se trata hoje são os sintomas, para que o paciente consiga superar esses sintomas até que o vírus fique inativo no corpo, sem que haja a necessidade de um internamento. O treinamento veio apenas para alinhar, padronizar entre os médicos do município e os médicos da Santa Casa, a maneira como esse tratamento é administrado ao paciente”, explica a coordenadora do Estratégia Saúde da Família, Talita Ferreira.

Na visão da médica infectologista Gislaine Erédia, “essa interação entre os profissionais da base e os profissionais da Santa Casa é muito importante. Quanto maior aproximação e integração houver entre os médicos das duas pontas, mais eficaz é o tratamento para o paciente”, avalia.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí