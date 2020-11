Mesmo com novos leitos, Santa Casa já está com UTI lotada

O Comitê de Operação Emergencial (COE) se reuniu na última segunda-feira (23/11) para discutir o desenvolvimento da pandemia de Covid-19 em Paranavaí. Na última semana, a Secretaria de Saúde do Estado (SESA) reativou 10 leitos da ala Covid da Santa Casa, porém, as vagas já estão ocupadas por pacientes contaminados.

“Vivemos um mês de avanço muito rápido da doença na cidade. O sistema de saúde público e privado passa por um momento grave com sobrecarga dos Pronto Atendimentos e com disponibilidade de leitos chegando ao seu limite. Nossas UTIs estão lotadas e quanto mais grave é a situação da pessoa, mais ocupados ficam esses leitos. Estamos internando pacientes nas unidades de Pronto Atendimento por falta de leitos nas enfermarias e quartos dos hospitais. Estamos em situação de alerta”, afirmou a secretária de Saúde de Paranavaí, Andreia Vilar.

Segundo o COE, o principal motivo do avanço da doença foi o relaxamento no comportamento das pessoas. “É nítido que as pessoas perderam o medo da doença. Elas não se importam em contaminar outras pessoas, contando que se sintam bem. As pessoas querem aproveitar a vida e ignoram a morte. Se o comportamento de cada cidadão não mudar, os casos de contaminação e morte baterão nas portas de todas residências e deixarão marcas em todas famílias”, alertou Andreia.

O COE acordou que os órgãos de segurança e fiscalização darão prosseguimento às Ações Integradas de Fiscalização Urbana (AIFUs) e, estabelecimentos que forem autuados pela segunda vez terão punições mais duras. “Se for constatado que o

proprietário já foi orientado, já teve uma punição e mesmo assim não melhorou, a decisão é de interditar o local. Seja comércio, bar, lanchonete ou qualquer outro estabelecimento, vamos ter que agir com mais firmeza para conseguir controlar a disseminação da doença. Não vamos fechar por grupos para não prejudicar quem está fazendo da maneira correta, vamos apenas atacar os problemas e situações específicas”, finalizou a secretária.

Cuidados – A Secretaria de Saúde reforça alguns dos cuidados necessários durante o período da pandemia de Covid-19. Sempre que puder, fiquem em casa. Se precisar sair, use máscara e lave constantemente as mãos ou use álcool em gel. Mantenha o distanciamento social e evite locais com muitas pessoas. Se sentir qualquer sintoma da doença, fique em isolamento total em casa. Se realizar qualquer teste da doença, aguarde o resultado em isolamento. Se for diagnosticado com a doença, cumpra integralmente todo o período de isolamento, mesmo quando os sintomas melhorarem.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí