Ministério da Saúde antecipa envio e Paraná recebe 53,6 mil doses pediátricas contra Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu nesta quinta-feira (10/11) o primeiro lote de vacinas pediátricas da Pfizer BioNTech para crianças de seis meses a dois anos (11 meses e 29 dias). As 53.699 doses deveriam chegar ao Paraná nesta sexta-feira (11), mas o Ministério da Saúde (MS) adiantou o envio.

As doses desembarcaram no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e foram encaminhadas para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), onde permanecerão armazenadas até que sejam distribuídas.

“Logo que fomos comunicados deste adiantamento, nossas equipes organizaram o fluxo para recebimento e armazenamento das doses e já estamos pactuando a rota de entrega com as 22 Regionais de Saúde nos próximos dias”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Os imunizantes da Pfizer foram autorizados para este público pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e incluídos no Programa Nacional de Imunizações (PNI) recentemente. A orientação é que a imunização primária dessas crianças seja realizada com três doses. As duas primeiras devem ser administradas com intervalo de quatro semanas e a terceira dose após oito semanas da segunda aplicação.

A Sesa estima que o Estado tenha aproximadamente 377.704 crianças menores de três anos, e que, destas, cerca de 10% possuam comorbidades. Este público com maior risco deverá ser priorizado na vacinação, conforme a orientação da Nota Técnica nº 114/2022 do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis (DEIDT) da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do MS.

Para abranger integralmente todo o público desta faixa etária, a Sesa solicitou ao MS pelo menos 1,4 milhão de doses. Neste primeiro momento, com a nova remessa, o Estado poderá imunizar aproximadamente 17,8 mil crianças – assegurando as três doses necessárias.

Fonte: Agência Estadual de Notícias