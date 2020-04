Uma mulher de 43 anos foi internada em estado grave no fim da tarde desta segunda-feira (6/4) na Santa Casa de Paranavaí, com suspeita de Coronavírus (Covid-19). Segundo informações médicas, na manhã desta terça-feira, dia 7, ela precisou ser entubada e está sendo monitorada na ala exclusiva para casos suspeitos de Covid-19.

A paciente procurou a UBS Central no fim da manhã desta segunda-feira (6) se queixando de falta ar. O caso preocupou a equipe de atendimento, que encaminhou a mulher imediatamente para internamento na UPA 24 horas.

“A paciente deu entrada na UPA às 12h59, apresentando muita falta ar e tosse seca. Ela relatou que estava com esses sintomas há aproximadamente duas semanas e que teve febre na semana anterior. A equipe fez um raio-x de tórax e constatou que ela estava com os dois pulmões bastante comprometidos. Foi realizada a coleta do exame para COVID-19 e o material já foi encaminhado na manhã desta terça-feira para o LACEN (Laboratório Central do Estado do Paraná) para análise. Devido à gravidade do quadro clínico, o médico indicou que fosse realizada uma tomografia e já solicitou uma vaga junto à Central de Leitos. Às 18h30 ela foi levada para a Santa Casa para a continuidade do atendimento”, explicou a diretora da UPA, Simone Baggio.

Na manhã desta terça-feira (7) a secretária de Saúde de Paranavaí, Andréia Vilar, conversou com o médico responsável pelo caso. Ele informou que o resultado da tomografia aponta para uma forte suspeita de Covid-19 avançado. “Na Santa Casa, a paciente já iniciou ontem mesmo o protocolo de tratamento, com administração de cloroquina e outros medicamentos para casos suspeitos como o dela. Hoje de manhã ela apresentou um avanço na falta de ar e precisou ser entubada. Ela está utilizando respirador e sendo monitorada pela equipe de saúde da Santa Casa. A Vigilância em Saúde já iniciou a busca ativa de todos os comunicantes da paciente, que são as pessoas com quem ela teve contato direto nos últimos dias, para verificar se alguém está com sintomas. Agora, vamos aguardar o resultado do exame enviado ao LACEN para confirmar ou não se é um caso de Coronavírus”, destacou Andréia.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí