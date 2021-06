Mulher positiva para Covid-19 é flagrada em supermercado de Paranavaí

Uma moradora de Paranavaí foi flagrada nesta terça-feira (1º/6) fazendo compras em um supermercado da cidade, mesmo estando positivada para Covid-19. Segundo a Vigilância em Saúde, a direção do supermercado informou o fato e apresentou imagens captadas pelas câmeras de segurança para a identificação da mulher.

“O supermercado recebeu uma denúncia de que uma cliente estaria fazendo compras no estabelecimento no período em que deveria estar cumprindo isolamento, já que ela foi positivada para Covid-19. Na denúncia, foi informado o nome completo da pessoa e, inclusive, o local em que ela trabalha. A direção do mercado conseguiu recuperar as imagens da cliente nas câmeras de segurança e informou imediatamente a Vigilância. Nós conseguimos identificar a pessoa e constatamos que ela realmente está positiva para Covid e que deveria estar cumprindo isolamento domiciliar. Com as imagens e uma cópia do Termo de Isolamento dela, estamos repassando a situação para a lavratura de um TCIP (Termo Circunstanciado) junto à Polícia Civil e também vamos encaminhar o caso para o Ministério Público. A mulher vai responder por crime contra a saúde pública por ter descumprido o isolamento e colocar em risco a vida de outras pessoas, com a disseminação do vírus”, explica a diretora da Vigilância em Saúde, Keila Stelato.

