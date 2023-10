Mulheres terão atendimento especial durante todo o mês de outubro

A Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenação da Saúde da Mulher e da Criança, dá início na próxima segunda-feira, dia 2 de outubro, aos atendimentos especiais do "Outubro Rosa". Durante todo o mês de outubro, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) cumprirão um cronograma com horários especiais de atendimento para um trabalho de prevenção extra às mulheres.

“Nós fizemos um cronograma e cada dia da semana uma ou duas UBS vão atender especialmente as mulheres em horários diferenciados, além de um cronograma de abertura das unidades aos sábados. As mulheres poderão fazer os exames e ainda receber orientações sobre o câncer de mama e de útero”, explica a coordenadora do programa Saúde da Mulher e da Criança, Mariana Salvadego Águila.

Luta contra o câncer - “É muito importante que as mulheres façam os exames preventivos corretamente, especialmente as mulheres com idades entre 25 a 69 anos, que já tiveram relações sexuais ou que têm histórico de câncer na família. Quando os exames preventivos são feitos e verificamos qualquer alteração, os resultados são encaminhados imediatamente para um médico especializado, que fará o encaminhamento para o tratamento. Se diagnosticado precocemente, nas fases iniciais, o câncer de mama e o de cólo de útero têm 95% de chances de cura”, explica Mariana.

O projeto “Outubro Rosa” utiliza como símbolo o laço rosa, representando internacionalmente a luta contra o câncer de mama. A campanha tem como objetivo esclarecer não só para as mulheres, mas para toda a população, sobre a importância da realização de exames periódicos, como o autoexame de mama e a mamografia. A doença é o tipo de câncer que mais acomete mulheres em todo o mundo.

Segunda-feira Rosa – E para começar o mês dando o destaque que o tema merece, a coordenação do programa Saúde da Mulher de Paranavaí convida toda a população para que na próxima segunda-feira, dia 2 de outubro, todos que puderem vistam a cor rosa.

“Esta é uma pequena ação que pode ter um grande impacto. O câncer de mama é um problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Usar rosa não é apenas uma demonstração de apoio às sobreviventes e àquelas que estão atualmente lutando contra essa doença, mas também é um lembrete importante sobre a importância da prevenção e detecção precoce. Ao vestir rosa nesta segunda-feira, nossa intenção é incentivar a conversa sobre o câncer de mama, lembrando a todos nós da necessidade de fazer exames regulares e estar cientes de nossa saúde. Cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. Vamos mostrar nossa união e compromisso com essa causa importante. Tire uma foto com sua roupa rosa e compartilhe-a nas redes sociais com a hashtag #RosaOutubroPvai, para que possamos espalhar essa mensagem ainda mais longe. Juntos, podemos fazer a diferença e salvar vidas”, incentiva a coordenadora Mariana.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí