Mulheres terão atendimento especial durante todo o mês no Outubro Rosa

A Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenação da Saúde da Mulher e da Criança, começa neste sábado, dia 2 de outubro, a programação especial do "Outubro Rosa". Durante todo o mês de outubro, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) cumprirão um cronograma com horário especial de atendimento para um trabalho de prevenção extra às mulheres.

“Nós fizemos um cronograma e cada dia da semana uma ou duas UBS vão atender especialmente as mulheres em horário diferenciado, das 17h às 19h. Além disso, em todos os sábados do mês de Outubro haverá UBSs abertas (em sistema de escala) para atender a população feminina. As mulheres poderão fazer os exames e ainda receber orientações sobre o câncer de mama e de útero”, explica a coordenadora do programa Saúde da Mulher e da Criança, Mariana Salvadego Águila.

Luta contra o câncer - “É muito importante que as mulheres façam os exames preventivos corretamente, especialmente as mulheres com idades entre 25 a 69 anos, que já tiveram relações sexuais ou que têm histórico de câncer na família. Quando os exames preventivos são feitos e verificamos qualquer alteração, os resultados são encaminhados imediatamente para um médico especializado, que fará o direcionamento para o tratamento. Se diagnosticado precocemente, nas fases iniciais, o câncer de mama e o de cólo de útero têm 95% de chances de cura”, explica Mariana.

Em 2020, a Secretaria de Saúde realizou 4.270 exames preventivos colo uterino e 2.202 mamografias em mulheres de Paranavaí.

O projeto “Outubro Rosa” utiliza como símbolo o laço rosa, representando internacionalmente a luta contra o câncer de mama. A campanha tem como objetivo esclarecer não só para as mulheres, mas para toda a população, sobre a importância da realização de exames periódicos, como o autoexame de mama e a mamografia. A doença é o tipo de câncer que mais acomete mulheres em todo o mundo.

Cronograma de abertura das UBS em horários especiais durante o mês de Outubro