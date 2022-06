Município abre inscrições para Programa de Tratamento de Obesidade

O município de Paranavaí, através das secretarias de Saúde e Esporte e Lazer, dará início nas próximas semanas ao segundo grupo do Programa Municipal de Tratamento de Obesidade (PMTO). As pessoas interessadas, precisam se inscrever até o dia 23 de junho, exclusivamente pelo formulário on-line disponível no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5bH_W8_ce6AiwC6F9V67cnrxHJPje...

Serão selecionados participantes com Índice de Massa Corporal (IMC) acima de 35 e com idade entre 18 e 59 anos. Ao preencher o formulário a pessoa deverá optar pela data de consulta com a nutricionista, de acordo com as opções disponíveis.

Após a seleção dos pacientes para o segundo grupo de tratamento, os atendimentos do PMTO são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, das 18h30 às 20h.

O tratamento de obesidade tem como objetivo a redução do peso e dos fatores associados à doença através abordagem cognitivo-comportamental. Todos os participantes recebem acompanhamento multiprofissional das equipes da Saúde e da secretaria de Esporte e Lazer. Além disso, todos são reavaliados de tempos em tempos para verificar a evolução do tratamento.

Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, basta entrar em contato com as equipes do PMAC (setor de Vigilância Nutricional) e Academia da Saúde através do telefone (44) 3422-5101.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí