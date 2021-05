Município abre mais 15 leitos na Enfermaria Covid do Hospital de Campanha Morumbi

As equipes da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria de Infraestrutura estão trabalhando com os últimos preparativos para a abertura de mais 15 leitos na Enfermaria Covid do Hospital de Campanha Morumbi, em Paranavaí. A primeira ala do Hospital de Campanha começou a funcionar no dia 8 de março. Agora, uma segunda ala está sendo montada e deve começar a receber pacientes já na próxima quarta-feira, dia 26 de maio. Com a nova ala, o Hospital de Campanha terá um total de 32 leitos de Enfermaria para os pacientes do município.

“O nível de contaminação em Paranavaí está muito alto nos últimos dias. A semana passada foi a pior semana epidemiológica que registramos desde o início da pandemia, com 839 casos positivos. A rede hospitalar já está sofrendo com a superlotação. A Santa Casa está há várias semanas com lotação total e a UPA operou por vários dias muito além da capacidade, chegando a ter 20 pacientes no setor Covid aguardando por uma vaga hospitalar. Nossa alternativa imediata é ampliar o número de leitos de Enfermaria para desafogar principalmente a demanda da UPA. Queremos continuar dando a assistência necessária para que os pacientes não tenham agravamento, não precisem ser entubados e possam voltar para casa e ser recuperar por completo”, explica a secretária de Saúde, Andréia Vilar.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí