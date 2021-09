Município abre nova Unidade de Saúde no Jardim Santos Dumont

Desde o dia 30 de agosto, os moradores do Jardim Santos Dumont e parte do Jardim Ipê contam com uma nova Unidade de Saúde para atendimentos básicos. A Unidade de Apoio Panorama está instalada em uma casa localizada na Rua Maria Anchieta de Moraes, 183. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

“A Unidade de Apoio Panorama foi instalada em um espaço locado pelo município e está funcionando, inicialmente, como uma extensão da UBS Panorama. Como aquela região é grande e bastante populosa, a ideia foi de criarmos mais um ponto de atendimento para absorver a demanda específica do Jardim Santos Dumont e parte do Jardim Ipê”, explica a coordenadora do Estratégia Saúde da Família (ESF), Talita Ferreira.

A Unidade de Apoio Panorama conta com uma equipe completa de ESF, sendo um médico, um enfermeiro, dois técnicos de enfermagem e seis ACSs, além de atendimento especializado de um médico ginecologista uma vez por semana.

“Inicialmente, estamos oferecendo os serviços essenciais da Atenção Básica. Para outros serviços mais específicos, como acesso a sala de vacina, sala de curativos e atendimento odontológico, a população referenciada na nova Unidade de Saúde ainda deve procurar a UBS Panorama”, frisa Talita.

Quem quiser saber se passou a ser referenciado para atendimento na nova Unidade de Apoio Panorama ou obter outras informações, pode ligar no número 3045-6135.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí