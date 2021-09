Município aguarda posicionamento da Anvisa sobre aplicação da vacina contra Covid-19 em adolescentes

Nesta quarta-feira, dia 15 de setembro, o Ministério da Saúde divulgou uma Nota Informativa mudando seu posicionamento em relação à vacinação de adolescentes (com idades entre 12 e 17) contra Covid-19. Segundo a Nota, agora a aplicação da vacina só é recomendada em adolescentes que tenham comorbidades, deficiência permanente ou estejam privados de liberdade. O argumento do Ministério da Saúde é de que a OMS (Organização Mundial da Saúde) avalia que a maioria das pessoas dessa faixa etária apresentam uma evolução benigna da doença e que os benefícios da vacinação neste público ainda não estão claramente definidos.

“No início do mês, a informação que tínhamos era de que vacinação para os adolescentes em geral teria início a partir do dia 15 de setembro. E na data de ontem, quando deveria começar a distribuição das doses para este novo público-alvo, recebemos a notícia de que o Ministério da Saúde reavaliou e mudou seu posicionamento. Nesta quinta-feira, dia 16, o Conass (Conselho Nacional de Secretarias de Saúde) e o Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) encaminharam à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) um pedido de posicionamento imediato sobre a autorização para vacinar os adolescentes de 12 a 17 anos. Agora, o nosso município vai aguardar este posicionamento da Anvisa para adotar as estratégias de vacinação adequadas para o momento. Por enquanto, não temos previsão de receber doses de vacinas específicas para o grupo dos adolescentes”, explica a secretária de Saúde de Paranavaí, Andréia Vilar.

Dos quatro imunizantes contra Covid-19 em uso no país, somente o da Pfizer tem autorização para uso do público-alvo de 12 a 17 anos.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí