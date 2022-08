Município aplicou quase 6 mil doses de vacinas durante mutirões de quinta-feira no Centro de Eventos

Um balanço feito pela coordenação de Imunização de Paranavaí mostrou que os mutirões especiais de multivacinação realizados em todas as quintas-feiras dos meses de julho e agosto, tiveram excelentes resultados. Um total de 5.973 vacinas contra Covid, Influenza e doses de rotina foram aplicadas nos oito dias de mutirões.

No mês de julho, 2.311 pessoas foram vacinadas nos mutirões de quinta no Centro de Eventos. Foram aplicadas 1.717 doses de vacinas contra Covid, 1.291 contra Influenza e 971 doses de rotina.

No mês de agosto, os números caíram pela metade. Um total de 1.143 pessoas foram vacinadas, sendo aplicadas 834 doses de vacinas contra Covid, 582 contra Influenza e 578 doses de rotina.

“Como alcançamos um bom público e diante da queda expressiva de procura por vacinas durante os mutirões de quinta-feira, optamos por não dar continuidade a esta ação no mês de setembro. O município vai trabalhar com estratégias diferentes neste mês, com mutirões de vacinação nas Unidades de Saúde dos bairros, aplicação de doses contra poliomielite nas creches, etc”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí