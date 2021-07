Município distribui doses de Astrazeneca em todas as UBS para aplicação de 2ª dose

O município de Paranavaí distribuiu nesta última segunda-feira, dia 26/7, centenas de doses da vacina Astrazeneca contra Covid-19 em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade. As doses servirão apenas para quem precisa tomar a 2ª dose e para aplicação dessas doses basta apenas cada pessoa procurar a sua unidade de referência.

Para as pessoas que tomaram a vacina Coronovac as unidades de referência continuam sendo as UBS do Jardim Maringá, Zona Leste, Coloninha e Celso Konda. Para aplicação desta vacina é necessário fazer o agendamento.

“Nós não podemos perder doses, por isso, decidimos trabalhar dessa forma. A Coronovac possui frasco de 10 doses, portanto, depois de aberta precisamos aplicar todas as doses. Se abrirmos o frasco e não tivermos a procura vamos desperdiçar doses”, explica a enfermeira e coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí