Município divulga cronograma de vacinas para idosos de 70 a 77 anos

A Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, vai aplicar as primeiras doses da vacina contra Covid-19 nos idosos de 70 a 77 anos a partir desta quinta-feira, dia 25 de março. Mas é preciso ficar atento aos dias e horários específicos para cada idade.

Na quinta-feira dia 25, os idosos 76 e 77 anos poderão receber a primeira dose da vacina. Já os idosos de 74 e 75 anos receberão a dose na sexta-feira, dia 26.

Na próxima segunda-feira, dia 29, será a vez dos idosos de 72 e 73 anos. E na terça-feira, dia 30, a vacinação será para os idosos de 70 e 71 anos.

Lembrando que é necessário que o idoso já tenha completado a idade específica para receber a dose da vacina.

Nos quatro dias, a vacinação será realizada das 8h às 14h, em doze pontos de vacinação – nas UBSs Sumaré, Jaraguá, Morumbi, Panorama, Coloninha, Três Conjuntos, Zona Leste, Maringá, Celso Konda, Campo Belo, Ouro Branco e Graciosa.

Para receber a dose da vacina, basta que os idosos se dirijam ao ponto de vacinação na sua UBS de referência (onde está cadastrado), se possível acompanhados, levando documento de identificação com foto, CPF, Cartão SUS, Cartão de Vacina e um comprovante de residência.

Os idosos referenciados (cadastrados) na UBS São Jorge, devem procurar a sala de vacina da UBS Coloninha para receber a dose da vacina. Já os referenciados na UBS Monte Cristo, serão vacinados na UBS Zona Leste. E os que são pacientes da UBS Centro, devem procurar a UBS Ouro Branco.

“Recebemos um lote maior de vacinas e já temos previsão de receber mais doses nos próximos dias, o que será suficiente para imunizar os idosos de 70 a 77 anos. Também fizemos um levantamento da quantidade de idosos referenciados em cada UBS do município e optamos por abrir todas as salas de vacina disponíveis no momento para agilizar a aplicação das doses e termos um melhor controle com as equipes de cada região da cidade", explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

Lembrando que a família que tiver idosos a partir de 70 anos que estejam acamados ou impossibilitados de ir pessoalmente tomar a vacina, devem entrar em contato com a Unidade Básica de Saúde de referência da sua região para agendar a aplicação da dose em casa.

Confira o cronograma de aplicação das doses:

Idosos de 76 e 77 anos – 1ª dose

- 25 de março (quinta-feira), das 8h às 14h

Locais: UBS Sumaré, UBS Jaraguá, UBS Morumbi, UBS Panorama, UBS Coloninha, UBS 3 Conjuntos, UBS Zona Leste, UBS Maringá, UBS Celso Konda, UBS Campo Belo, UBS Ouro Branco e UBS Graciosa

Idosos de 74 e 75 anos – 1ª dose

- 26 de março (sexta-feira), das 8h às 14h

Locais: UBS Sumaré, UBS Jaraguá, UBS Morumbi, UBS Panorama, UBS Coloninha, UBS 3 Conjuntos, UBS Zona Leste, UBS Maringá, UBS Celso Konda, UBS Campo Belo, UBS Ouro Branco e UBS Graciosa

Idosos de 72 e 73 anos – 1ª dose

- 29 de março (segunda-feira), das 8h às 14h

Locais: UBS Sumaré, UBS Jaraguá, UBS Morumbi, UBS Panorama, UBS Coloninha, UBS 3 Conjuntos, UBS Zona Leste, UBS Maringá, UBS Celso Konda, UBS Campo Belo, UBS Ouro Branco e UBS Graciosa

Idosos de 70 e 71 anos – 1ª dose

- 30 de março (terça-feira), das 8h às 14h

Locais: UBS Sumaré, UBS Jaraguá, UBS Morumbi, UBS Panorama, UBS Coloninha, UBS 3 Conjuntos, UBS Zona Leste, UBS Maringá, UBS Celso Konda, UBS Campo Belo, UBS Ouro Branco e UBS Graciosa

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí