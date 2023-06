Município e parceiros trabalham com projeto de prevenção ao uso de drogas com alunos dos 8ºs anos das escolas estaduais

Junho é o mês de prevenção e conscientização sobre o uso de drogas ilícitas. Durante todo mês, entes públicos e privados se unem para fomentar e viabilizar rodas de conversa ou diálogos com a sociedade sobre os malefícios do uso de drogas. A campanha Junho Branco surgiu com base na criação do Dia Internacional de Combate às drogas e do Dia Internacional Contra o Abuso de Tráfico Ilícito de Drogas, lembrados pela ONU (Organização das Nações Unidas) no dia 26 de junho.

Em Paranavaí, a coordenação do CAPS AD (Centro de Assistência Psicossocial – Álcool e Drogas) se uniu ao Programa Saúde na Escola, ao Núcleo Regional de Educação e ao Colegiado de Enfermagem da Unespar para a realização de um projeto de extensão em todas as turmas dos 8ºs anos das escolas estaduais.

O projeto “Saúde Mental na escola: transformando os espaços de aprendizagem em um local de acolhimento e escuta” está sendo desenvolvido nas oito escolas estaduais, em duas etapas: nos meses de junho e agosto, as equipes multiplicadoras estão percorrendo as turmas a aplicando o conteúdo do material “Precisamos falar sobre isso” nas salas de aula. Na segunda etapa, marcada para acontecer nos meses de setembro e outubro, os multiplicadores retornam às salas de aula para uma roda de conversa como prática educativa sobre a prevenção e o uso de drogas.

“O uso de drogas pode começar por conta das doenças de base (ansiedade, depressão, hiperatividade, compulsões), por conflitos familiares, violências, aceitação da sexualidade, uso indiscriminado de medicamentos ou pelas companhias – as pessoas com quem se convive com frequência. Usar drogas pode trazer danos sociais, como conflitos familiares, acidentes de trânsito, prejuízo aos estudos, perda de emprego e inserção no mundo dos roubos, tráfico e, consequentemente, prisão. Além disso, há também os danos à saúde, como as doenças pulmonares, cáries nos dentes, anemia, desnutrição, doenças mentais com internamentos psiquiátricos, além da possibilidade de gravidez precoce e entrada das meninas no mundo da prostituição. Quanto mais e quanto antes falarmos sobre isso com os nossos adolescentes, que são o maior alvo desta problemática das drogas, melhor”, enfatiza a coordenadora do CAPS AD, Giselli Pasqualetto de Oliveira.

A orientação para adolescentes, jovens e qualquer pessoa que queira tirar dúvidas sobre prevenção e tratamento contra as drogas é que procurem a escola e o professor (no âmbito escolar); a UBS (Unidade Básica de Saúde) do seu bairro; ou ainda o CAPS AD, cujo telefone para contato é o 3902-1147.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí