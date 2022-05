Município enfrenta problemas com pacientes que faltam em exames e consultas especializadas

Um levantamento feito pela Secretaria de Saúde de Paranavaí aponta um grave problema enfrentado no município: muitos pacientes estão faltando nas consultas especializadas e exames agendados. Só no primeiro quadrimestre deste ano (de janeiro a abril), 2.127 pessoas faltaram às consultas com médicos especialistas e 12.122 exames agendados não foram realizados por não comparecimento dos pacientes.

“A questão das faltas nos atendimentos agendados gera um transtorno muito grande para o Sistema de Saúde. Primeiro, porque quando um paciente falta a uma consulta ou exame agendado, temos um desperdício do dinheiro público, já que o município paga pelos atendimentos especializados. Segundo, que isso acaba sendo um desrespeito com outros pacientes que querem e muitas vezes precisam com urgência do atendimento”, avalia a secretária de Saúde de Paranavaí, Andréia Vilar.

Segundo o levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde, entre os 12.122 exames agendados e não realizados no primeiro quadrimestre de 2022 a maioria foram exames neurológicos, oftalmológicos, otológicos, exames de sangue, ultrassonografias, colonoscopias, endoscopias, tomografias e ressonâncias.

Entre as consultas com médicos especialistas, as que tiveram maior número de pacientes faltosos são: Oftalmologista – 448; Pediatra – 442; Psiquiatra – 329; Psicólogo – 155; Ginecologista e Obsteta – 154; Fonoaudiólogo – 136; Urologista – 131; Nutricionista – 114; Cardiologista – 112; Neuropediatra – 102; e Ortopedista – 100. Além disso, um total 2.239 sessão de Fisioterapia não foram realizadas por não comparecimento dos pacientes.

“Nós fazemos um apelo à população de Paranavaí: comprometam-se com a realização dos exames e no comparecimento das consultas de especialidades. Caso não tenha mais necessidade ou não possa fazer o exame ou comparecer na consulta, avise a sua UBS (Unidade Básica de Saúde) para que outros pacientes possam ser remanejados e atendidos”, frisa Andréia.

Confira o ranking das consultas de especialidades com mais faltas no primeiro quadrimestre de 2022:

Oftalmologia - 448

Pediatria - 442

Psiquiatra- 329

Psicólogo - 155

Ginecologista e Obstetra - 154

Fonoaudiólogo - 136

Urologista - 131

Nutricionista - 114

Cardiologista - 112

Neuropediatra - 102

Ortopedista - 100

Neurologista - 84

Dermatologia - 77

Mastologista - 52

Nefrologista - 51

Endocrinologia - 45

Gastroenterologista - 32

Geriatra - 16

Cirurgião Geral - 14

Neurocirurgião - 9

Otorrinolaringologista - 8

Cirurgião vascular/Angiologista - 7

Sessões de Fisioterapia - 2.239

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí