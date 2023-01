Município está sem vacinas contra Covid-19 para todas as faixas etárias

A Secretaria de Saúde de Paranavaí, através da coordenação de Imunização, informa a toda a população que não há vacinas de Covid-19 em nenhuma das Unidades Básicas de Saúde (UBS) no município. A aplicação para todas as faixas etárias está suspensa até que o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) envie novas doses.

Através da 14° Regional de Saúde, o município de Paranavaí conseguiu a doação de algumas doses de outro município, porém já foram aplicadas.

Neste momento, a previsão de destinação de um novo lote com doses do imunizante contra a Covid-19 é para o fim deste mês. Quando houver a confirmação, o município voltará a divulgar à população.

