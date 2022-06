Município explica para quem são e onde tomar as doses pediátricas Pfizer da vacina contra Covid-19

Você sabia que se seu filho ou filha acabou de completar 5 anos, eles já podem tomar a dose pediátrica (1ª dose) da vacina contra Covid-19? Mas para garantir o início da cobertura vacinal das crianças, é preciso ficar atento, pois as doses pediátricas Pfizer (único imunizante liberado para crianças de 5 anos) estão disponíveis em apenas quatro salas de vacina do município.

“Quando abrimos um frasco de vacina, ele tem quantidade suficiente para vacinar 10 pessoas, mas o prazo para utilização é de algumas horas. Se não usarmos as doses rapidamente, temos que descartar. Por isso, para evitar perdas de doses, concentramos a aplicação da dose pediátrica (1ª dose) para crianças de 5 anos completos em apenas quatro salas de vacinas que ficam nas UBSs do município. Além disso, o atendimento dessas crianças será feito em dias específicos em cada sala de vacina, e com horário agendado. Assim conseguimos ter um melhor controle do uso dos frascos da vacina e evitar a perda de doses”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

A aplicação das doses pediátricas (1ª dose) para crianças com 5 anos completos pode ser agendada pelos pais nas seguintes salas de vacina: UBS Monte Cristo e UBS Morumbi (vacinação às terças e quintas-feiras); UBS Celso Konda (vacinação às segundas e quintas-feiras); e UBS Coloninha (vacinação às quartas e sextas-feiras). Lembrando que a vacinação contra Covid é realizada sempre no período da manhã, das 8h às 11h30.

Os telefones de contato das quatro unidades para agendamento são: UBS Monte Cristo – 3423-5308; UBS Morumbi – 3902-1129; UBS Celso Konda – 3902-1125; e UBS Coloninha – 3422-9043.

2ª dose – As crianças de 5 a 11 anos que já tiverem recebido a 1ª dose Pfizer, também devem agendar o atendimento nas quatro salas de vacinas exclusivas para aplicação da 2ª dose pediátrica do imunizante.

Já as crianças a partir de 6 anos que receberam a 1ª dose de outros imunizantes, podem procurar atendimento em qualquer uma das salas de vacinas do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30, sem necessidade de agendamento. Basta ficar atento ao intervalo mínimo entre a 1ª e a 2ª dose indicado na Carteira de Vacinação.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí