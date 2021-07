Município fecha ala 2 do Hospital de Campanha Morumbi a partir desta terça-feira

A partir desta terça-feira, dia 13 de julho, o município vai fechar a ala 2 da Enfermaria Covid no Hospital de Campanha Morumbi, em Paranavaí. Com isso, o Hospital volta a contar com 17 leitos no total para o atendimento de pacientes com Covid-19.

“Temos acompanhado a evolução dos atendimentos e, nas últimas duas semanas, sentimos uma boa diminuição no número de pacientes internados no Hospital de Campanha. Considerando isso, optamos por fechar a ala 2 (com 15 leitos de Enfermaria) e concentrar novamente todos os atendimentos na ala 1. Assim, vamos otimizar o trabalho das equipes em um espaço só e continuaremos dando a assistência necessária para que os pacientes não tenham agravamento, não precisem ser intubados e possam voltar para casa e ser recuperar por completo”, explica a secretária de Saúde, Andréia Vilar.

A ala 1 do Hospital de Campanha começou a funcionar no dia 8 de março. No mês de maio, o nível de contaminação começou a crescer vertiginosamente e, com isso, a rede hospitalar começou a sofrer com a superlotação. A partir disso, no dia 26 de maio, foi aberta a ala 2 e o Hospital de Campanha passou a contar com 32 leitos no total.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí