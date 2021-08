Município fez mais de 35 mil atendimentos de referência para Covid desde o início da pandemia

Um levantamento realizado pela Secretaria de Saúde de Paranavaí mostra que o município realizou um total de 35.496 atendimentos de referência para Covid-19 desde o início da pandemia. O número reflete os atendimentos realizados nas três unidades com setores especializados para absorver a demanda de pacientes com suspeita ou positivados para o novo Coronavírus – a UBS Centro, a UPA 24 horas e o Hospital de Campanha Morumbi.

Na UPA 24 horas, 6.090 pacientes suspeitos ou positivados foram atendidos no setor específico para Covid de março de 2020 até o último dia 6 de agosto. Já no Hospital de Campanha Morumbi, que esteve em funcionamento por 5 meses (de 8 de março a 6 de agosto de 2021), 362 pacientes positivados passaram por períodos de internamento.

O local que registrou o maior número de atendimentos foi a UBS Centro. Foram 29.044 pessoas recebidas na Unidade de Saúde de março de 2020 até o último sábado, dia 7 de agosto. Em 2020, foram registrados 11.129 atendimentos, enquanto este ano, até o momento, já foram 17.915 atendimentos exclusivos para casos suspeitos de Covid-19.

“Desde o início, nosso compromisso assumido foi de não deixar faltar atendimento nem leitos para nenhum paciente do nosso município. Com a visível queda no número de casos confirmados e de pacientes necessitando de internamento, na semana passada nós decidimos encerrar oficialmente todas as atividades do Hospital de Campanha Morumbi. Mas a população não vai ficar sem atendimento, já que a UBS Centro e UPA 24 horas continuam como unidades de referência para os casos suspeitos e confirmados de Covid-19. Mesmo com a situação se estabilizando, continuamos insistindo que não podemos baixar a guarda. Só assim poderemos ter a tranquilidade de retomar, aos poucos e com todos os cuidados, as nossas vidas normalmente”, avalia a secretária de Saúde do município, Andréia Vilar.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí