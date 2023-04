Município formaliza parceria para a realização de oficinas terapêuticas nos CAPS

A administração municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, formalizou na última sexta-feira (14/4) um Termo de Colaboração com a Associação Paranavaí Maior Idade, para o desenvolvimento de oficinas terapêuticas como ferramentas de inserção e recuperação dos usuários em sofrimento mental atendidos nos CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) de Paranavaí.

Através do Termo de Colaboração, a Associação Paranavaí Maior Idade vai gerir as atividades, contratando mão de obra qualificada para as oficinas terapêuticas e adquirindo serviços destinados ao atendimento dos usuários dos CAPS. O município deve investir pouco mais de R$ 142 mil para a execução do Termo de Colaboração, que tem prazo de vigência de 14 de abril de 2023 a 14 de fevereiro de 2024.

“As oficinas terapêuticas são ferramentas valiosas de cuidado e reinserção social dos usuários em tratamento para seu sofrimento mental. Através dos trabalhos desenvolvidos nas oficinas e da expressão artísticas, os pacientes acabam por fazer daquele momento um espaço para socialização e interação, onde eles têm liberdade para se expressar e melhoram sua capacidade de lidar com seus medos e inseguranças, além de adquirir novos aprendizados e trocar experiências com outras pessoas”, avalia o coordenador do CAPS II, Igor Fernando Neves.

