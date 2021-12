Município inicia aplicação de 2ª dose da Janssen neste sábado, no Centro de Eventos

A Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, e a 14ª Regional de Saúde, dá início neste sábado, dia 11 de dezembro, à aplicação da 2ª dose do imunizante Janssen às pessoas maiores de 18 anos que receberam a 1ª dose do mesmo imunizante há no mínimo dois meses. A exemplo das demais ações de imunização em massa já em andamento, a aplicação de 2ª dose da Janssen será no Centro de Eventos, das 8h às 13h.

Para receber a 2ª dose da Janssen, basta que o público-alvo vá até o Centro de Eventos e apresente um documento de identificação com foto, CPF, Cartão SUS atualizado e Carteira de Vacina comprovando o recebimento da 1ª dose do mesmo imunizante.

“Inicialmente, recebemos um lote de 500 doses para imunizar as pessoas que já tomaram a 1ª dose da Janssen há mais de dois meses. Nossa previsão é de que esse lote se esgote já no sábado mesmo. Depois disso, será necessário aguardar a chegada de novas doses para a continuidade da imunização do público-alvo”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

Ainda segundo Grazieli, “no início, o imunizante Janssen foi disponibilizado para aplicação de dose única, diferente de todos os outros imunizantes, que tinham indicação de aplicação de duas doses para que fosse considerado o esquema vacinal completo. Mas houve uma mudança comunicada aos municípios através de uma Nota Técnica da Secretaria de Estado da Saúde e, a partir de agora, a população que recebeu a dose da Janssen, precisará receber a 2ª dose do mesmo imunizante antes de receber a dose de reforço (3ª dose). Ou seja, agora, quem recebeu a 1ª dose do imunizante Janssen, aguarda o intervalo de dois meses, toma a 2ª dose da Janssen, e depois aguarda mais cinco meses para receber a dose de reforço (3ª dose) da Pfizer”, frisa.

A exceção é para as mulheres que tomaram a 1ª dose da Janssen e, no momento atual, estão gestantes ou puérperas. Elas devem receber apenas a dose de reforço do laboratório Pfizer.

Lembrando que quem havia tomado a 1ª dose da Janssen e, porventura, já recebeu a dose de reforço da Pfizer, não deverá mais receber a 2ª dose da Janssen, uma vez que é considerado que já está com seu esquema vacinal completo.

