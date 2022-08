Município inicia busca ativa de pacientes que estão na lista de espera para cirurgias eletivas

A Secretaria Municipal de Saúde iniciou esta semana um trabalho de busca ativa dos pacientes que estão na fila de espera para procedimentos cirúrgicos nas especialidades de Otorrinolaringologia, Ortopedia, Cirurgia Geral, Cirurgia Ginecológica e Cirurgia Vascular. Através do cadastro do paciente na lista de espera, estão sendo enviados links com questionamentos específicos por especialidade, dando oportunidade ao munícipe de interagir com o setor de Auditoria em Cirurgias Eletivas.

“As listas de espera precisam ser atualizadas para facilitar o manejo dos pacientes e também diminuir o número de pessoas que não são localizadas e acabam faltando nas consultas e procedimentos de triagem. Nós pedimos que, ao receber o link, o paciente preencha cuidadosamente o formulário. Caso as pessoas não sejam localizadas e identificadas através deste trabalho do formulário, nós informaremos aos postos de saúde de origem para garantir que seja feita uma nova busca ativa. E se mesmo assim o paciente não for encontrado, será dada baixa na lista de espera”, explica a responsável pelas cirurgias eletivas do município, Keila Noguti Stelato.

A orientação da Secretaria de Saúde é para que a população mantenha seus telefones de contato atualizados nos postos de saúde para garantir a fácil localização dos pacientes.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí